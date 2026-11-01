Buồn của cổ đông FPT, Masan Consumer, SSI: Hàng chục nghìn tỷ vốn hóa "bay hơi" khỏi doanh nghiệp từ đầu năm

So sánh vốn hóa tại hai thời điểm 31/12/2025 và đến đầu phiên 3/11/2026, 20 doanh nghiệp sụt giảm vốn hóa mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tổng mức giảm khoảng 622.748 tỷ đồng. Danh sách trải rộng từ công nghệ, hàng tiêu dùng, ngân hàng đến bất động sản và hàng không.

Đứng đầu là Tập đoàn FPT (FPT) với mức giảm 68.532 tỷ đồng, tương đương 42% so với cuối năm 2025. Vốn hóa doanh nghiệp công nghệ này thu hẹp từ 163.196 tỷ đồng xuống còn 94.664 tỷ đồng, đánh mất mốc 100.000 tỷ đồng.

Xếp ngay sau là Masan Consumer (MCH), với vốn hóa giảm 62.473 tỷ đồng, từ 237.012 tỷ đồng xuống 174.539 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 26,4%. Như vậy, chỉ riêng hai doanh nghiệp dẫn đầu đã mất tổng cộng hơn 131.000 tỷ đồng vốn hóa kể từ đầu năm.

Vị trí thứ ba thuộc về GELEX Electric (GEE) với mức giảm 49.373 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn hóa GEE đã thu hẹp 54,9%, từ gần 90.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 40.480 tỷ đồng, thuộc nhóm có tỷ lệ sụt giảm lớn nhất trong bảng xếp hạng.

Theo sau là VietinBank (CTG) với mức giảm 46.602 tỷ đồng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giảm 36.604 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về Vietcombank, Chứng khoán SSI, Hòa Phát, Becamex và PNJ.

Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là PNJ. Vốn hóa doanh nghiệp bán lẻ trang sức này giảm từ 33.085 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống chỉ còn 7.983 tỷ đồng vào ngày 2/11/2026. Mức sụt giảm 25.102 tỷ đồng, tương đương 75,9%, là tỷ lệ lớn nhất trong số 20 doanh nghiệp được thống kê.

Nhóm ngân hàng cũng xuất hiện nhiều trong danh sách với 7 đại diện gồm CTG, VCB, SHB, BID, LPB, TCB và MBB. Tổng mức giảm vốn hóa của nhóm này lên tới khoảng 184.377 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng giá trị sụt giảm của Top 20.

Ngoài nhóm vốn hóa lớn trên HOSE, nhiều doanh nghiệp trên HNX và UPCoM cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Trên HNX, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dẫn đầu với mức giảm 7.555 tỷ đồng, tiếp đến là PVI (6.517 tỷ đồng) và CEO (5.419 tỷ đồng).

Trong khi đó, ACV là doanh nghiệp giảm vốn hóa mạnh nhất UPCoM, đồng thời là đại diện duy nhất của thị trường này góp mặt trong Top 20 toàn thị trường. Các doanh nghiệp xếp sau trên UPCoM gồm VEF, với mức giảm 8.885 tỷ đồng, và FPT Telecom (FOX), giảm 7.879 tỷ đồng.

Thực tế, biến động vốn hóa có thể chịu ảnh hưởng từ cả thị giá cổ phiếu lẫn thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành. Vì vậy, mức giảm gần 623.000 tỷ đồng phản ánh sự thu hẹp giá trị vốn hóa của nhóm doanh nghiệp, không đồng nghĩa với lượng tiền tương ứng đã thực tế rút khỏi thị trường chứng khoán.