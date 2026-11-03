Ủy ban Chứng khoán yêu cầu công ty chứng khoán rà soát, tăng cường an ninh mạng

Ngày 30/10/2026, UBCKNN có văn gửi các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, cơ quan này đề nghị các thành viên thị trường tập trung triển khai tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản ứng cứu sự cố khẩn cấp về an ninh mạng; thay đổi toàn bộ mật khẩu của các tài khoản quản trị và người dùng.

Đồng thời, mở và kiểm tra chính sách thu thập nhật ký (log) từ các thiết bị trong hệ thống nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường như sửa, xóa, thay đổi dữ liệu, địa chỉ IP lạ hoặc IP nước ngoài truy cập từ xa vào hệ thống.

UBCKNN cũng yêu cầu kiểm tra hệ thống phần mềm diệt virus (Antivirus) để phát hiện các bất thường như bị tắt hoặc có hoạt động phê duyệt tệp tin; rà soát lịch sử truy cập của người dùng, đặc biệt là tài khoản của nhân viên công nghệ thông tin (IT) và các tài khoản đặc quyền, đồng thời xác nhận thời gian truy cập.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thay đổi hoặc loại bỏ những thiết bị, máy chủ, tài khoản được sử dụng trong quá trình thử nghiệm; phân vùng mạng theo đối tượng, mục đích sử dụng và hệ thống thông tin; khắc phục các điểm yếu, cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật trên máy chủ, thiết bị mạng. Đối với các máy sử dụng hệ điều hành cũ không còn được hãng phát hành hỗ trợ, cần thực hiện thay đổi.

UBCKNN đề nghị các thành viên thị trường chủ động nghiên cứu, rà soát chính sách truy cập từ xa và chính sách chuyển tiền liên ngân hàng ngoài phiên giao dịch chứng khoán. Trong thời gian tạm ngừng giao dịch, các đơn vị cần cử cán bộ trực giám sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, UBCKNN yêu cầu có giải pháp giám sát, đối soát và phát hiện các lệnh chuyển tiền giá trị lớn, tần suất cao từ tài khoản doanh nghiệp và tài khoản khách hàng; các tài khoản có số dư lớn phát sinh liên tiếp giao dịch chuyển tiền bất thường trong thời gian ngắn hoặc ngoài giờ giao dịch chứng khoán.

Khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên, các đơn vị cần chủ động tạm dừng giao dịch, liên hệ chủ tài khoản để kiểm tra, xác minh việc chuyển tiền.

Các yêu cầu này được UBCKNN gửi tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nhằm tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng và an toàn hệ thống thông tin trong bối cảnh xuất hiện các vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán.