Bức tranh trái chiều của Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu khởi sắc, dòng tiền và lợi nhuận sụt giảm

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.476,4 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ xây dựng mang về hơn 1.230 tỷ đồng, tăng 23%; doanh thu bán bất động sản, căn hộ, tư vấn, dịch vụ quản lý hơn 140,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ; doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm gần 48,2 tỷ đồng, tăng 108,7%.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 109,1 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,9% lên 7,4%.

Trong kỳ, Xây dựng Hòa Bình còn thu về gần 63 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 72,6% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác cũng giảm mạnh từ 44,4 tỷ đồng xuống còn hơn 1,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: HBC

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính ở mức gần 119 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí đi vay với gần 103,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống hơn 10,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ còn khoảng 1,1 tỷ đồng do được bù trừ bởi khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 83,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 12,8 tỷ đồng, giảm 93,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần hơn 4.736,8 tỷ đồng, tăng 71,7% so với 9 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 62,8 tỷ đồng, giảm 73,8%.

Năm 2026, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 25,1% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng 7% so với đầu năm, lên mức gần 17.231,6 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ở mức gần 467,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng hơn hơn 461,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các tổ chức, cá nhân hơn 209,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản phải thu của khách hàng ngắn hạn gần 10.998,4 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng tài sản. Trong đó, doanh nghiệp phải thu ngắn hạn từ CTCP Máy Xây dựng Matec hơn 658,8 tỷ đồng, CTCP Gamuda Land (HCMC) hơn 414,3 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Thương mại Đất Phương Nam hơn 431 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Xây dựng Hòa Bình ở mức hơn 3.438,8 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản và tăng 50,7% so với đầu năm. Tính riêng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng từ gần 572,8 tỷ đồng lên gần 1.183,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn hơn 253,6 tỷ đồng ở một số dự án như dự án Ascent Plaza, dự án Ascent CityView, dự án Ascent Garden Homes.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 15.198 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 5.070,2 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng nợ; người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 3.168,7 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng nợ.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Xây dựng Hòa Bình ở mức gần 3.931,5 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng như BIDV, VietinBank, MSB, VPBank…

Đáng chú ý, doanh tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Xây dựng Hòa Bình chỉ đạt hơn 196,1 tỷ đồng, giảm 83,3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng nợ phải trả chứ không phải thu tiền từ hoạt động cốt lõi.

Cụ thể, khoản phải thu và hàng tồn kho tăng thêm gần 1.090 tỷ, được bù bằng khoản phải trả tăng gần 1.130,5 tỷ (chủ yếu phải trả người bán và khách hàng trả tiền trước). Nếu loại khoản này, dòng tiền kinh doanh sẽ âm khoảng 934 tỷ đồng.