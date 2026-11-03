BAF thành lập liên doanh với tập đoàn lớn thế giới về chăn nuôi gia cầm

Quy mô chăn nuôi và sản lượng tiêu thụ của Việt Nam thuộc top đầu thế giới

Dữ liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA), tổng đàn gia cầm toàn quốc cuối năm 2025 đạt gần 590 triệu con (tăng từ 3,7% – 4,3% so với năm 2024). Trong đó, đàn vịt và ngan chiếm khoảng 27,5%, tương ứng khoảng 160 – 163 triệu con.

Tổng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 2,6 triệu tấn (tăng 5,9%), với thịt vịt chiếm khoảng 25% – 28%, ước đạt 650.000 – 720.000 tấn. Tổng sản lượng trứng gia cầm đạt 21,4 tỷ quả, riêng trứng vịt chiếm 30% – 32% (tương đương 6,4 – 6,8 tỷ quả).

Thị trường tiêu dùng cũng cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn về ngách “đạm gia cầm” trên mâm cơm người Việt. Mức tiêu thụ thịt gia cầm bình quân xấp xỉ 25 – 26 kg/người/năm, riêng thịt vịt đóng góp khoảng 6,5 – 7,2 kg/người/năm (tương đương 2,5 - 3 con vịt/năm). Tiêu thụ trứng vịt chiếm 65 – 70 quả/người/năm. Động lực tăng trưởng tiêu thụ được thúc đẩy mạnh mạnh mẽ hơn khi người tiêu dùng có xu hướng dịch chuyển một phần từ thịt lợn sang các nguồn "đạm trắng" gia cầm sạch và có nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, trên 65% mô hình sản xuất hiện nay vẫn nghiêng về chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ và thả đồng truyền thống. Với chi phí đầu tư thấp song lại bộc lộ hạn chế lớn về an toàn sinh học, nguy cơ bùng phát dịch bệnh và các vấn đề về nguồn gốc, an toàn thực phẩm.

Tiềm năng từ thị trường và kinh nghiệm, nội lực sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác liên doanh của 2 doanh nghiệp. Trước khi tiến tới ký kết, hai bên đã triển khai chuỗi công tác thực địa, khảo sát mô hình trang trại di truyền, trung tâm ấp nở công nghệ cao của HKY tại Trung Quốc, đồng thời đánh giá các vùng quy hoạch chăn nuôi của BAF tại Việt Nam. Trên nền tảng đó, liên doanh BAF - HKY được thành lập nhằm kiến tạo hệ thống trang trại chuồng kín tự động hóa, trung tâm ấp trứng ứng dụng kỹ thuật di truyền tiên tiến và nhà máy giết mổ chế biến mát đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kỳ vọng thêm thương hiệu thực phẩm truy xuất nguồn gốc cho người Việt﻿

Mở rộng sang mảng chăn nuôi gia cầm là một bước tiến mới trong hệ sinh thái Nông nghiệp - Thực phẩm của BAF. Sau những thành công khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuỗi khép kín Chăn nuôi công nghệ cao và thực phẩm sạch, việc mở rộng thêm phân khúc gia cầm giúp BAF tối ưu hóa công suất vận hành của hiện có trong chuỗi Feed – Farm – Food và Nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng logistics và mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc.

Mô hình trang trại nuôi vịt tại Trung Quốc Nguồn: Tập đoàn HKY (Shandong Hekangyuan)

Mục tiêu mà BAF hướng tới là đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng cho mâm cơm Việt. Sự hiện diện của các sản phẩm thịt gia cầm sạch được kiểm soát chặt chẽ từ giống, dinh dưỡng, an toàn sinh học đến dây chuyền giết mổ sẽ mang đến cho người tiêu dùng thêm sự lựa chọn thực phẩm an toàn; bên cạnh thịt lợn vốn là thế mạnh của doanh nghiệp này.

"Hợp tác liên doanh cùng Tập đoàn HKY ( Shandong Hekangyuan ) sẽ giúp BAF có thêm một mảnh ghép trong chuỗi giá trị chăn nuôi công nghệ cao và rộng mở hơn là nông nghiệp tuần hoàn . Chúng tôi không chỉ hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất , mà quan trọng hơn là sứ mệnh mang đến nguồn thực phẩm gia cầm tươi ngon, an toàn sinh học, làm giàu thêm sự lựa chọn dinh dưỡng chất lượng cho mâm cơm Việt." , Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc BAF Việt Nam nhấn mạnh.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch Mạnh Khánh Lợi của Tập đoàn HKY (Shandong Hekangyuan) chia sẻ: "Thị trường chăn nuôi Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng và cơ cấu tiêu dùng so với Trung Quốc, trong khi BAF Việt Nam sở hữu nền tảng chuỗi sản xuất bài bản , phù hợp để triển khai các dự án quy mô lớn này. Ngay sau thỏa thuận ký kết, chúng tôi sẽ cử đội ngũ chuyên gia phối hợp cùng BAF tiến hành khảo sát thực tế chuyên sâu và khẩn trương xúc tiến các chương trình hợp tác để sớm đưa liên doanh đi vào hoạt động hiệu quả."

Sự kiện ký kết hợp tác giữa BAF Việt Nam và đối tác hàng đầu Trung Quốc trong chăn nuôi – thực phẩm không chỉ mở ra chương mới cho chiến lược phát triển của hai doanh nghiệp, mà còn đóng góp tích cực vào diện mạo hiện đại hóa, chuyển dịch ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam sang mô hình công nghiệp, an toàn và bền vững.