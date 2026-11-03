Cổ đông một doanh nghiệp trên sàn sắp nhận 3.000 đồng/cp

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC).

Theo đó, ngày 12/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Trong đó, 20% là phần cổ tức còn lại của năm 2025 và 10% là khoản tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là 11/11, thời gian thanh toán vào ngày 27/11/2026.

Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pharmedic dự kiến chi khoảng 28 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Đáng chú ý, Pharmedic là một trong những doanh nghiệp dược có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt tương đối đều đặn trên sàn chứng khoán. Trong năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện hai đợt thanh toán cổ tức vào tháng 5 và tháng 9, với tỷ lệ lần lượt là 14% và 19,64%. Trước đó, Pharmedic cũng có nhiều đợt chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, có thời điểm lên tới 54–55%.

Về hoạt động kinh doanh, Pharmedic tiền thân là doanh nghiệp được hình thành từ năm 1981 tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm và dược liệu. Cổ phiếu PMC chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2009.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Pharmedic ghi nhận doanh thu thuần đạt 146tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 9%, lên 80 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 23,5%, đạt gần 66 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ khoảng 42% lên gần 45%. Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng mạnh gần 49%, lên 19 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng từ 259 triệu đồng lên gần 1,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Dù vậy, kết thúc quý 3, Pharmedic vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 403 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 9%, còn 59 tỷ đồng, trong bối cảnh chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính gia tăng.

Đáng chú ý, riêng quý 3 đã đóng góp gần 38% tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PMC bất ngờ giảm 4% trong phiên 3/11, đóng cửa tại mức 113.700 đồng/cp. Thanh khoản khá èo uột với chỉ khoảng 1.200 cổ phiếu được sang tay. So với vùng giá đầu năm, thị giá PMC hiện đã giảm khoảng 25%.