Thúy Loan trở thành cổ đông lớn một doanh nghiệp trên sàn

Theo thông tin công bố ngày 3/11, bà Nguyễn Thúy Loan vừa báo cáo trở thành cổ đông lớn tại CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (mã: LPT).

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 29/10/2026, bà Loan đã mua vào 835.000 cổ phiếu LPT, nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 0 lên 835.000 đơn vị, tương đương 6,96% vốn điều lệ. Qua đó, bà chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 29/10, ông Phan Quang Tiệp, một cổ đông lớn khác của Lập Phương Thành, đã bán ra đúng 835.000 cổ phiếu LPT. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Tiệp nắm giữ giảm từ 1,635 triệu đơn vị, tương đương 13,62% vốn, xuống còn 800.000 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,67%.

Dữ liệu giao dịch ngày 29/10 cho thấy cổ phiếu LPT ghi nhận giao dịch thỏa thuận đúng 835.000 đơn vị, trùng khớp với khối lượng bà Nguyễn Thúy Loan mua vào và ông Phan Quang Tiệp bán ra trong cùng ngày. Nhiều khả năng toàn bộ số cổ phiếu trên đã được chuyển nhượng giữa hai cá nhân thông qua phương thức thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Lập Phương Thành, cũng hoàn tất mua vào 520.250 cổ phiếu LPT trong ngày 14/10. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Tuấn nắm giữ tăng từ 886.000 đơn vị, tương đương 7,38% vốn điều lệ, lên hơn 1,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11,72%. Qua đó, ông Tuấn tiếp tục củng cố tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Về Lập Phương Thành, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, tương đương 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên UPCoM. Trên thị trường, cổ phiếu LPT giao dịch khá ảm đạm với thanh khoản ở mức rất thấp. Đóng cửa phiên 3/11, LPT đứng im tại mức 5.900 đồng/cp, giảm hơn 10% so với vùng giá 6.600 đồng/cp hồi giữa tháng 10.

Tình trạng "đóng băng" thanh khoản diễn ra khá thường xuyên tại LPT. Trước đó, phiên 2/11 chỉ có vỏn vẹn 300 cổ phiếu được sang tay. Thậm chí, trong tháng 10, LPT cũng có nhiều phiên trắng thanh khoản như ngày 2/10, 6/10 và 14/10.

Đươc biết, Lập Phương Thành là doanh nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe duy nhất hiện có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Công ty được thành lập từ tháng 3/2008 với hoạt động chính là cung cấp dịch vụ đào tạo, dạy nghề lái xe, cho thuê cơ sở vật chất để tổ chức sát hạch lái xe. Bên cạnh đó, công ty còn kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và các sản phẩm nhựa như pallet nhựa, thùng nhựa, hạt nhựa nguyên sinh.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Lập Phương Thành ghi nhận doanh thu thuần gần 159 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 74 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 2 tỷ đồng, giảm so với mức gần 4 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 418 tỷ đồng. Dù quy mô doanh thu mở rộng, hiệu quả lợi nhuận vẫn chịu sức ép từ giá vốn và chi phí hoạt động.