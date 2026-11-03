HGI chính thức chốt ngày giao dịch UPCoM, vốn hóa hơn 11.350 tỷ đồng

HGI chính thức bước lên sàn UPCoM sau thương vụ IPO nghìn tỷ

Ngày 02/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc chính thức đưa 187,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HGI) vào giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 09/11/2026. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HGI đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo báo cáo kết quả đợt chào bán công bố ngày 02/10/2026, toàn bộ 18,8 triệu cổ phiếu HGI đã được phân phối thành công ở mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu.

Thương vụ này chính thức đưa vốn điều lệ của HGI vọt lên mức hơn 1.873 tỷ đồng, với mức vốn hóa tương ứng đạt khoảng 11.350 tỷ đồng (tính theo giá chào bán). Đặt trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh, kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sức hấp dẫn nội tại của HGI không phụ thuộc vào "sóng" thị trường, mà đến từ niềm tin vững chắc của nhà đầu tư vào để triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cơ cấu nhà đầu tư tham gia IPO có sự hiện diện của các quỹ đầu tư, định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, nhóm nhà đầu tư tổ chức hấp thụ 51% tổng khối lượng cổ phiếu chào bán, 49% còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân. Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức thể hiện uy tín của HGI trên thi trường, đòng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, chất lượng quản trị và công bố thông tin của doanh nghiệp. Sau đợt phát hành, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tiếp tục nắm giữ 75,48% vốn điều lệ, duy trì vai trò cổ đông chi phối và đảm bảo sự ổn định trong định hướng chiến lược.

Nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới, HGI xâm nhập thị trường tỷ dân

Sức hút nghìn tỷ của HGI được bảo chứng bởi nền tảng một thập kỷ xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp quy mô lớn tại Lào. Hiện tại, HGI đang trực tiếp quản lý gần 8.000 ha vùng nguyên liệu, tập trung vào các cây trồng chủ lực như chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm.

Nằm 2026, HGI đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.815 tỷ đồng, đồng thời dự kiến chia cổ tức tiền mặt mức 5.000 đồng/cổ phiếu. Tầm nhìn đến năm 2028, quy mô canh tác của HGI sẽ tiếp tục mở rộng lên 2.365 ha chuối, 1.770 ha sầu riêng và 6.300 ha cà phê.

Bên cạnh việc phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng đang từng bước mở rộng thị trường đầu ra. Gần đây, HGI đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cà phê đặc sản, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác này, HGI đã chính thức ký hợp đồng bán 1.000 tấn cà phê cho MQ Coffee, dự kiến giao hàng vào đầu năm 2027. Hợp tác giữa HGI và MQ Coffee hướng tới phát triển vùng nguyên liệu, cung ứng cà phê Arabica và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. Trong các niên vụ tiếp theo, hai bên hướng tới nâng tổng khối lượng giao dịch lên khoảng 5.000 tấn mỗi niên vụ. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành cà phê của HGI và HAGL, nhằm xây dựng đầu ra ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Nếu như việc ký kết là tấm vé đưa cà phê Arabica của HGI xâm nhập sâu vào thị trường tỷ dân thì hơn 1.139 tỷ đồng từ đợt IPO sẽ là nguồn "nhiên liệu" quý giá để công ty tăng tốc hiện thực hóa kế hoạch trên.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee (Trung Quốc)

Từ IPO đến mục tiêu niêm yết HOSE: HGI sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc

Sau thành công của đợt IPO và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, theo kế hoạch, HGI hướng tới niêm yết trên HOSE trong năm 2027. Lộ trình này sẽ giúp gia tăng thanh khoản, nâng cao giá trị cho cổ đông và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp.

Với vai trò đơn vị tư vấn toàn diện và đại lý phân phối chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS đã đồng hành cùng HGI xuyên suốt đợt IPO: từ quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán, giới thiệu cơ hội đầu tư, triển khai kênh đăng ký mua trực tiếp và trực tuyến thông qua nền tảng OCBS Invest, đến tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, OCBS sẽ tiếp tục đồng hành cùng HGI trong các bước tiếp theo.

OCBS đồng hành cùng HGI trong sự kiện IPO Roadshow tháng 8/2026

"Kết quả IPO của HGI cho thấy ngay cả khi thị trường khó khăn, nhà đầu tư vẫn sẵn sàng rót vốn vào những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh thực chất, kế hoạch rõ ràng và cam kết minh bạch. OCBS tin rằng với cơ cấu cổ đông mới, HGI sẽ tiếp tục nâng cao chuẩn mực quản trị và tạo giá trị bền vững cho cổ đông. Việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM sẽ là bước tiến quan trọng và tạo tiền đề cho lộ trình niêm yết trên HOSE trong thời gian tới" - Đại diện OCBS cho biết.