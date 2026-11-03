Ngay tuần sau, một doanh nghiệp đầu ngành "lăn chốt" cổ tức tiền mặt 65%, đại gia Thái Lan vớ bẫm

CTCP Nhựa Bình Minh (mã: BMP) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11 để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương đương 6.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào 8/12.

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 532 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Phần lớn số tiền cổ tức này chảy về túi công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan). Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất, dự kiến nhận về 293 tỷ đồng.

Tập đoàn SCG bắt đầu trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam từ đầu tháng 3/2012 và không ngừng mua gom. Sau khi "ôm" trọn lô cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, "đại gia" đến từ Thái Lan đã chính thức thâu tóm thành công Nhựa Bình Minh.

Gần nhất, Nhựa Bình Minh đã thực hiện trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ đạt 148,6%, tương ứng số tiền gần 1.217 tỷ đồng sau 2 lần chia. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2026, BMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.463 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán lại tăng 9,4%, lên 873 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 20%, còn gần 590 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 48% xuống 40,3%. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 33%, xuống 136 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 46,7%, còn 43 tỷ đồng.

Kết quả, Nhựa Bình Minh báo lãi trước thuế 399 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, gãy chuỗi tăng trưởng liên tục được duy trì 3 quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 4.240 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 2,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 991 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.747,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 140%, lên 713,2 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.470,2 tỷ đồng, giảm 18%. Tổng hai khoản mục này đạt hơn 2.183 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản.