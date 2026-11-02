20 phiên bán ròng liên tiếp, gần 1 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam bị khối ngoại thẳng tay "xả" trong tháng 10

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 10/2026 với việc khối ngoại bán ròng hơn 24.000 tỷ đồng trên sàn HoSE, tương đương gần 1 tỷ USD. Con số này gấp gần 5 lần mức bán ròng 4.844 tỷ đồng của tháng 9. Đây là tháng bán ròng mạnh nhất trong vòng 13 tháng, kể từ tháng 9/2025, đồng thời đánh dấu sự gia tăng đáng kể của áp lực bán sau giai đoạn tạm hạ nhiệt trong tháng trước.

Theo dữ liệu giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 37.786 tỷ đồng trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ đầu năm, trong khi giá trị bán ra lên tới 61.808 tỷ đồng. Điều đáng nói là hoạt động bán ròng diễn ra gần như xuyên suốt tháng.

Trong 22 phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng tới 20 phiên và chỉ mua ròng hai phiên 21 và 22. Trước đó, nhóm nhà đầu tư này trải qua chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp từ ngày 23/9 đến 20/10, dài nhất trong khoảng hai năm trở lại đây.

Một giao dịch thỏa thuận chiếm gần 40% giá trị bán ròng

Đằng sau con số hơn 24.000 tỷ đồng là sự tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật nhất là Masan Consumer (MCH), với giá trị bán ròng khoảng 9.602 tỷ đồng trong tháng 10, tương đương gần 40% tổng giá trị bán ròng trên HoSE.

Tâm điểm xuất hiện trong phiên 9/10, khi hơn 64,2 triệu cổ phiếu MCH được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận với giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 9.641 tỷ đồng. Giao dịch này tương đương khoảng 4,9% vốn điều lệ Masan Consumer và có sự tham gia bán ra của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, cần phân biệt giá trị bán ròng với áp lực bán trực tiếp trên thị trường khớp lệnh. Phần lớn giao dịch MCH được thực hiện thông qua thỏa thuận, phản ánh hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các nhóm nhà đầu tư. Dù vậy, ngay cả khi loại trừ toàn bộ giá trị bán ròng tại MCH, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 14.400 tỷ đồng trên HoSE trong tháng 10.

Ngoài MCH, áp lực bán tập trung ở HDBank (HDB) với khoảng 3.389 tỷ đồng và PNJ với hơn 2.135 tỷ đồng. Hai cổ phiếu FPT và ACB lần lượt bị bán ròng khoảng 1.875 tỷ đồng và 1.447 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu. MSN dẫn đầu danh sách mua ròng trên HoSE với khoảng 645 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (272 tỷ đồng), SHB (232 tỷ đồng), DCM (228 tỷ đồng) và TCB (227 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trên thị trường UPCoM, cổ phiếu MSR được mua ròng khoảng 3.223 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến giao dịch thỏa thuận lớn đầu tháng. Nhờ lực mua tại UPCoM, tổng giá trị bán ròng trên cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM thu hẹp còn khoảng 20.800 tỷ đồng.

Tháng 10 tiếp tục nối dài một năm nhiều biến động của dòng vốn ngoại. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 122.000 tỷ đồng trên HoSE, tiến sát tới mức kỷ lục 125.000 tỷ đồng được thiết lập trong cả năm 2025 khi năm 2026 vẫn còn hai tháng giao dịch.

Diễn biến dòng vốn ngoại xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa tìm được sự ổn định. VN-Index kết thúc phiên 30/10 tại 1.741,62 điểm, giảm khoảng 27 điểm so với cuối tháng 9. Thanh khoản suy yếu, trong khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các nhịp phục hồi của chỉ số thiếu tính bền vững.

Trên thực tế, xu hướng bán ròng kéo dài chịu tác động từ nhiều yếu tố. Dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên những thị trường sở hữu câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn hơn, đặc biệt ở nhóm công nghệ. Bên cạnh đó, mặt bằng lợi suất quốc tế và sự dịch chuyển danh mục của các quỹ đầu tư tiếp tục tạo sức ép đối với những thị trường mới nổi như Việt Nam.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự lệch pha giữa các nhóm quỹ trong giai đoạn nâng hạng thị trường. Trong khi một số quỹ thụ động giải ngân trước thời điểm nâng hạng có hiệu lực, các quỹ chủ động có thể thực hiện chốt lời hoặc cơ cấu danh mục sau giai đoạn mua đón đầu. Điều này phần nào lý giải vì sao kỳ vọng thu hút vốn ngoại từ câu chuyện nâng hạng chưa lập tức chuyển thành trạng thái mua ròng trên thị trường.