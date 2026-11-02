VN-Index bước vào tháng có xác suất tăng điểm 70%, CTCK gọi tên nhóm cổ phiếu có thể "hút tiền"

Trong báo cáo chiến lược tuần mới, Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật sau hai tháng 9 và 10 liên tiếp giảm điểm.

Theo thống kê của MBS, trong 10 năm gần nhất, tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, xếp thứ hai trong số các tháng có diễn biến tích cực nhất năm. Kết hợp với việc nhiều nhóm cổ phiếu đã chịu áp lực bán mạnh thời gian qua, yếu tố mùa vụ được kỳ vọng tạo dư địa cho thị trường xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Tuy nhiên, MBS lưu ý bức tranh thị trường đang có sự lệch pha đáng kể giữa diễn biến của VN-Index và phần lớn cổ phiếu. Trong khi chỉ số chung chưa giảm quá sâu, nhiều mã đã chịu mức chiết khấu lớn, thậm chí xuyên thủng vùng đáy tháng 10.

Cụ thể, VN-Index hiện vẫn cao hơn đáy tháng 10 khoảng 51,78 điểm, tương đương 3,1%, đồng thời chưa quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng như 1.720 điểm, tương ứng đáy tháng 8, hay 1.680 điểm, tương ứng đáy tháng 10.

Dù vậy, nếu loại trừ tác động nâng đỡ của nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường đã xuyên thủng đáy tháng 10, với mức sụt giảm bình quân khoảng 11,6 điểm.

Theo nhóm phân tích MBS, bên cạnh nhóm Vingroup đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, dòng tiền nội vẫn duy trì sự chủ động tại một số nhóm ngành như xây dựng và vật liệu xây dựng, dệt may, sản xuất và phân phối điện, cùng bất động sản dân cư. Đây là những nhóm cổ phiếu còn giữ được nền giá trên vùng đáy tháng 10.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung mạnh tại các nhóm công nghệ, logistics, thủy sản và thực phẩm, khiến nhiều cổ phiếu giảm xuống dưới vùng đáy thiết lập trong tháng trước.

Hai kịch bản cho VN-Index, nhà đầu tư nên hành động thế nào?

Về mặt kỹ thuật, MBS cho rằng dù sự lệch pha giữa VN-Index và phần lớn cổ phiếu vẫn tiếp diễn, các ngưỡng hỗ trợ của chỉ số chung vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tâm lý và dòng tiền.

Trong ngắn hạn, vùng 1.720 điểm, tương ứng đáy tháng 8, tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ then chốt. Tuy nhiên, nếu áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.680–1.700 điểm, tương ứng khu vực đáy tháng 10, trước khi xác lập trạng thái cân bằng mới.

Từ đó, CTCK này đưa ra hai kịch bản và chiến lược tương ứng cho nhà đầu tư.

Ở kịch bản thứ nhất, nếu VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.720 điểm, tâm lý thị trường có thể được cải thiện nhờ các số liệu kinh tế vĩ mô tháng 10 và những giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát.

Trong trường hợp này, MBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giải ngân vào các nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách, bao gồm đầu tư công, xây dựng và vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối điện.

Ở kịch bản thứ hai, nếu VN-Index đánh mất mốc 1.720 điểm và lùi về vùng 1.680–1.700 điểm, MBS cho rằng nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để từng bước mở vị thế tại những cổ phiếu đã chiết khấu sâu, đặc biệt là các mã có tính thị trường cao và nền tảng tài chính an toàn.

Theo đó, thay vì giải ngân đồng loạt, nhà đầu tư được khuyến nghị linh hoạt phân bổ danh mục tùy theo khả năng giữ các vùng hỗ trợ của VN-Index, đồng thời chú ý đến sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong bối cảnh chỉ số chung chưa phản ánh đầy đủ mức độ điều chỉnh của phần lớn cổ phiếu.