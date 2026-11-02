DatVietVAC dự kiến chi gần 279 tỷ đồng cổ tức ngay sau niêm yết

Tổng giá trị chi trả ước tính khoảng 278,5 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp có vị thế tiền mặt ròng 1.367 tỷ đồng và tập trung triển khai mùa kinh doanh quý IV để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm.

DatVietVAC dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% mệnh giá, tương đương 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào giữa tháng 11/2026, sau khi cổ phiếu DVV bắt đầu giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE ngày 2/11. Tiền cổ tức dự kiến được thanh toán trong tháng 12.

Với 111,418 triệu cổ phiếu sau IPO, tổng số tiền chi trả ước tính đạt 278,5 tỷ đồng. Tính trên giá IPO 54.800 đồng/cổ phiếu, mức chi trả 2.500 đồng tương ứng tỷ suất cổ tức tiền mặt tham chiếu khoảng 4,56%.

Kế hoạch này tiếp nối chính sách cổ tức DatVietVAC đã công bố, gắn quyền lợi cổ đông với lộ trình chi trả trong những tháng đầu sau niêm yết.

Ngày đăng ký cuối cùng, ngày giao dịch không hưởng quyền và lịch thanh toán cụ thể sẽ được doanh nghiệp công bố theo thông báo chính thức.

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Tiền mặt ròng hơn 1.300 tỷ đồng, chủ động nguồn lực cho cổ tức và kinh doanh. Tại ngày 30/9/2026, DatVietVAC nắm giữ 1.832 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, gấp khoảng 3,9 lần dư nợ vay. Tổng nợ vay đạt 465 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. Theo đó, doanh nghiệp có vị thế tiền mặt ròng 1.065 tỷ đồng.

Nền tảng thanh khoản này hỗ trợ DatVietVAC bố trí nguồn tiền thực hiện kế hoạch cổ tức, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận hành, sản xuất chương trình và tổ chức sự kiện trong mùa kinh doanh cuối năm.

Sau đợt chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về từ đợt chào bán của DatVietVAC đạt khoảng 611 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt 1.844 tỷ đồng, so với 919 tỷ đồng cuối năm 2025.

Nguồn vốn huy động bổ sung năng lực triển khai chiến lược tăng trưởng 2026–2030, trong khi kế hoạch cổ tức tiếp tục cụ thể hóa quyền lợi của cổ đông. Trong hoạt động kinh doanh, DatVietVAC tập trung phát triển nguồn thu từ nội dung, khai thác thương mại nghệ sĩ và tài sản trí tuệ (IP), đồng thời nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực sản xuất và truyền thông.

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Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 246 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất cải thiện từ 21,9% lên 23,1%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,1%, còn 208 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ đạt 408 tỷ đồng, tăng 43%; khai thác IP đạt 213 tỷ đồng, tăng 36%; dịch vụ tiếp thị qua người có ảnh hưởng (Influencer Marketing) đạt 97 tỷ đồng, tăng 55%. Các hoạt động này tiếp tục gia tăng nguồn thu từ nội dung, nghệ sĩ và sự kết nối với cộng đồng khán giả.

Sau 9 tháng, DatVietVAC thực hiện khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng của năm 2026. Với nền tảng tài trợ, lịch concert và kế hoạch khai thác nghệ sĩ, IP trong mùa cao điểm, DatVietVAC cho biết tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026.