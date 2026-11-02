Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 2/11-6/11, tỷ lệ cao nhất 100%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 18 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 2/11/2026 - 6/11/2026, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 3%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Mía đường Sơn La (MCK: SLS, sàn HNX) chi trả cổ tức niên độ 2025 - 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Vicem Thương mại Xi măng (MCK: TMX, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

Ảnh minh họa: VIB

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Masan High-Tech Materials (MCK: MSR, sàn UPCoM) tạm ứng lần 1 cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

CTCP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (MCK: SGN, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 5/11/2026.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (MCK: QTP, sàn UPCoM) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (MCK: WSB, sàn UPCoM) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 6/11/2026.