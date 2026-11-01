Xử phạt loạt nhà đầu tư thao túng cổ phiếu của Kido

Ảnh minh họa

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 28/10/2026, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo số tiền 1,5 tỷ đồng/người.

Quyết định nêu rõ, trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu KDC của Công ty CP Tập đoàn Kido (MCK: KDC) nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ngoài xử phạt hành chính, 3 nhà đầu tư còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ngày 28/10/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 655/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 cá nhân.

Cụ thể, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng đối với 8 cá nhân đã cho ông Thang Phú Minh mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch và 9 cá nhân đã cho bà Lâm Thúy Hằng mượn 48 tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 17 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

17 cá nhân nêu trên cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 02/11/2026.