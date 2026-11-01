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Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Kosy Group bị bán giải chấp hơn 2 triệu cổ phiếu KOS

| | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Địa ốc Kosy- doanh nghiệp có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,3 triệu cổ phiếu KOS.

Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group, MCK: KOS, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,3 triệu cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 27/10/2026 đến 30/10/2026.

Sau giao dịch nêu trên, Đầu tư Địa ốc Kosy đã giảm sở hữu từ gần 8,8 triệu cổ phiếu xuống còn 6,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,05% xuống 3% vốn tại Kosy Group.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 16/10/2026 đến 22/10/2026, Đầu tư Địa ốc Kosy cũng đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 445.500 cổ phiếu KOS. Qua đó giảm sở hữu từ hơn 9,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,26%) xuống gần 8,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,05%).

Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Kosy Group bị bán giải chấp hơn 2 triệu cổ phiếu KOS- Ảnh 1.

Ảnh: KOS

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT của Kosy Group hiện đang làm Chủ tịch HĐTV của Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy.

Hiện, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đang sở hữu hơn 71,6 triệu cổ phiếu KOS (tỷ lệ 33,09%), còn bà Hằng đang sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,42%).

Cùng chiều diễn biến, em trai của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường là ông Nguyễn Trung Kiên cũng đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 311.400 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2026 đếm 26/10/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Kiên đang sở hữu gần 4,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,06%). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống gần 4,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,92%).

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng chính là em trai của bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc. Hiện bà Thảo đang nắm giữ hơn 7,2 triệu cổ phiếu KOS (tỷ lệ 3,34%).

Về diễn biến cổ phiếu KOS, cổ phiếu KOS bất ngờ đảo chiều tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 30/10/2026, chấm dứt chuỗi 29 phiên liên tiếp nằm sàn kể từ ngày 21/9/2026.

Kết phiên ngày 30/10/2026, cổ phiếu KOS đóng cửa ở mức giá 4.060 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh gần 75,7 triệu cổ phiếu, nhiều nhất trong một phiên từ khi lên sàn, gấp gần 200 lần khối lượng bình quân 20 phiên trước đó. Lượng cổ phiếu khớp trong phiên này bằng 35% số cổ phiếu KOS đang lưu hành.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
KOS, cổ phiếu

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