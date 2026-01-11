Chứng khoán Dầu khí bị phạt và truy thu thuế

CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI) vừa công bố thông tin về Quyết định số 17550 ngày 30/10/2026 về xử phạt vi phạm hành chính của Thuế TP Hà Nội.



Théo đó, PSI có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT, thiếu số thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp. Do đó công ty bị phạt số tiền 57,7 triệu đồng.

Cùng với đó, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp số tiền truy thu 278,8 triệu đồng (10,4 triệu đồng thuế GTGT, 161,3 triệu đồng thuế TNDN và 107,1 triệu đồng thuế TNCN) cùng với 70,8 triệu đồng tiền chậm nộp.

Qua đó, tổng số tiền Chứng khoán Dầu khí bị phạt, truy thu và tiền chậm nộp là 407,4 triệu đồng.

Ảnh: PSI

Trong diễn biến khác, PSI thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với bà Lưu Thị Việt Hà kể từ ngày 30/10/2026. Trước đó bà Hà có đơn đề nghị thôi việc với lý do thay đổi định hướng công việc.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, Chứng khoán Dầu khí ghi nhận tổng doanh thu hơn 103 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu giảm chủ yếu đến từ các khoản: lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), doanh thu nghiệp vụ môi giới, lưu ký chứng khoán, thu nhập hoạt động khác.

Tổng chi phí chỉ giảm 18% ở mức xấp xỉ 90 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản: lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán, chi phí hoạt động tư vấn tài chính, chi phí lãi vay.

Qua đó, lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 45% về mức 13,5 tỷ đồng trong quý III/2026.

Tính chung 9 tháng, PSI ghi nhận doanh thu hoạt động 339 tỷ đồng, giảm 6,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.