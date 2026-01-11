Lịch chốt quyền cổ tức tuần 2-6/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%

Theo thống kê, có khoảng 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 2-6/11. Tuần này có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là gần 1%.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 6/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/11. Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh dự kiến chi khoảng 315 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông tại ngày 30/6/2026, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là cổ đông lớn nhất, sở hữu khoảng 42% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, EVNGENCO1 dự kiến thu về hơn 132 tỷ đồng cổ tức. CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) đứng thứ hai với tỷ lệ sở hữu 16,35%, ước nhận khoảng 51,5 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 11,42% vốn, dự kiến nhận gần 36 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (DTK), với tỷ lệ sở hữu 10,62%, ước thu về khoảng 33,5 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11. Với gần 411,3 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 61,7 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 4.730 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 dự kiến chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động gần 1.481 tỷ đồng. Số tiền thu được chủ yếu dành cho các dự án năng lượng, bất động sản và mục đích khác trong giai đoạn 2026–2027.

CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/11 để trả cổ tức niên độ 2025–2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 9,8 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 98 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11, thời gian thanh toán dự kiến vào 25/11.

Mía đường Sơn La nổi tiếng với chính sách cổ tức tiền mặt cao, từng chi trả tỷ lệ 200% trong niên độ 2023–2024 và 150% trong niên độ 2024–2025. Tuy nhiên, mức cổ tức năm nay giảm xuống 100% trong bối cảnh kết quả kinh doanh đi xuống. Niên độ 2025–2026, doanh thu thuần đạt gần 1.080 tỷ đồng, giảm 7% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 191,2 tỷ đồng, giảm gần 49%.



