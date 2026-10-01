Tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động 10.000 nhân sự, đưa máy đào hầm khổng lồ vào siêu dự án đường sắt 350 km/h

Ngày 30/10, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes – SGC chính thức mở rộng phạm vi thi công, đồng loạt triển khai các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ (TP.HCM).

Đáng chú ý, các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân sự kỹ thuật làm việc cùng lúc trên công trường trong giai đoạn cao điểm. Đây là bước tăng tốc mới của dự án đường sắt dài khoảng 54 km, được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h.

Trước đó, dự án được động thổ vào tháng 12/2025. Sau gần một năm, nhiều công việc ban đầu đã được triển khai, bao gồm khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ cùng các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá và Sông Chà.

Bước sang giai đoạn mới, VinSpeed sẽ mở thêm các mũi thi công tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa, cầu Ông Đội và các đoạn cầu dẫn Cần Giờ. Những vị trí đã được bàn giao mặt bằng cũng sẽ được tổ chức thi công đồng loạt.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là hệ thống cầu cạn với khoảng 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp. Toàn bộ số dầm này dự kiến được sản xuất tại ba bãi đúc trong vòng 15 tháng, với công suất bình quân 1–2 nhịp mỗi ngày tại mỗi bãi.

Để phục vụ thi công, chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm dài 32 m cùng hệ thống thiết bị vận chuyển, lắp dựng có tải trọng 900 tấn. Việc đẩy mạnh sử dụng cấu kiện đúc sẵn được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian thi công ngoài công trường, đồng thời chủ động kiểm soát chất lượng.

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, ga ngầm Bến Thành được xác định là một trong những hạng mục phức tạp nhất. Công trình có chiều dài gần 566 m, hố móng sâu khoảng 34 m và kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1.

Bên cạnh đó, dự án còn có đoạn hầm tại khu vực cảng Sài Gòn dài hơn 2 km, dự kiến thi công bằng máy đào hầm TBM đường kính 13 m. Đoạn hầm này kết nối với các đoạn hầm đào hở và hầm chữ U có tổng chiều dài gần 590 m.

Một điểm nhấn khác là cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng với hai trụ tháp hình chữ A, nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn ở hai đầu.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được bàn giao trong quý IV/2026. VinSpeed đặt mục tiêu hoàn thành thi công, tổ chức chạy thử vào quý IV/2028 và đưa tuyến đường sắt vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, với tần suất khai thác dự kiến 5 phút/chuyến.

VinSpeed là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng, được thành lập hồi tháng 5/2025, vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, ông Vượng trực tiếp nắm giữ 51% vốn.

Chỉ sau khoảng nửa năm hoạt động, VinSpeed liên tục tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng vào tháng 12/2025. Doanh nghiệp cũng nhận thêm nguồn lực từ các đợt góp vốn bằng cổ phiếu VIC của ông Phạm Nhật Vượng.