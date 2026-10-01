Hé lộ mức lương, thưởng ông Trịnh Văn Tuệ vừa bị khởi tố

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV) mới đây công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty. Theo văn bản công bố, ông Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Trước thời điểm thay đổi nhân sự, ông Trịnh Văn Tuệ đồng thời là thành viên HĐQT và Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Trước đó một ngày, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Vimico từ cùng ngày, cho đến khi doanh nghiệp kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm, tổng lương, thưởng và thù lao của ông Trịnh Văn Tuệ đạt hơn 603,3 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng 100,6 triệu đồng/tháng. Con số này tăng đáng kể so với mức 444 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm HĐQT và Ban Tổng giám đốc, ông Tuệ cũng là người có mức thu nhập cao nhất được công bố trong báo cáo bán niên. Đứng sau là ông Ngô Quốc Trung với hơn 551 triệu đồng; ông Lý Xuân Tuyên nhận hơn 485 triệu đồng trong cùng kỳ.

BCTC soát xét bán niên 2026.

Vimico bán toàn bộ 51% cổ phần tại một công ty con, triệu tập bất thường vào cuối năm

Cùng thời điểm thay đổi nhân sự cấp cao, Vimico còn công bố thêm một loạt thông tin đáng chú ý. HĐQT Tổng công ty đã thông qua phương án chào bán toàn bộ phần vốn tại CTCP Khoáng sản 3 - Vimico. Đây là doanh nghiệp mà Vimico đang sở hữu 1,785 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ.

Số cổ phần đưa ra chào bán là 1,785 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp. Việc bán cổ phần dự kiến được thực hiện thông qua đấu giá tại HNX trong năm 2026.

Được biết, Khoáng sản 3 - Vimico là một trong các công ty con của Tổng công ty, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Ngoài ra, HĐQT Vimico cũng quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là 20/11/2026, thời gian tổ chức dự kiến vào 25/12/2026 tại Hà Nội. Vimico đã phát đi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho cuộc họp này ngày 30/10.