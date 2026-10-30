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Ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng

| | Thị trường chứng khoán

Ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng

Sau thông tin Tổng giám đốc Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố, doanh nghiệp đã có công bố nghị quyết mới.

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico, mã chứng khoán KSV) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 2990/NQ-VIMICO ngày 30/10/2026, thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11/2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 15/12/2026 tại trụ sở Tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Về chương trình đại hội, Vimico cho biết sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố cụ thể các vấn đề dự kiến trình cổ đông tại cuộc họp bất thường lần này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Vimico vừa trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao. Cùng ngày 30/10, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty, về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/10, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ, có hiệu lực ngay trong ngày. Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và giữ vai trò người đại diện theo pháp luật cho đến khi doanh nghiệp kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Ông Lý Xuân Tuyên sinh năm 1980, từng giữ chức Giám đốc Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền tại Lào Cai. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Vimico từ tháng 11/2019, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Kim loại màu Thái Nguyên và CTCP Gang thép Cao Bằng.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10 tại mức 109.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường của Vimico đạt khoảng 32.850 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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