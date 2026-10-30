Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO, mã chứng khoán KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Theo văn bản công bố, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó một ngày, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật từ cùng ngày, cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Theo hồ sơ công bố, ông Lý Xuân Tuyên sinh năm 1980, từng giữ chức Giám đốc Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền tại Lào Cai. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VIMICO từ tháng 11/2019, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Kim loại màu Thái Nguyên và CTCP Gang thép Cao Bằng.

Tổng công ty Khoáng sản TKV là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết thúc phiên 30/10 ở mức 109.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,41%, tương ứng vốn hóa khoảng 32.850 tỷ đồng.