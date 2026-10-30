Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV VIMICO

| | Doanh nghiệp

Khởi tố Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV VIMICO

Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO, mã chứng khoán KSV) công bố thông tin bất thường.

Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO, mã chứng khoán KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Theo văn bản công bố, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó một ngày, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật từ cùng ngày, cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Theo hồ sơ công bố, ông Lý Xuân Tuyên sinh năm 1980, từng giữ chức Giám đốc Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền tại Lào Cai. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VIMICO từ tháng 11/2019, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Kim loại màu Thái Nguyên và CTCP Gang thép Cao Bằng.

Tổng công ty Khoáng sản TKV là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết thúc phiên 30/10 ở mức 109.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,41%, tương ứng vốn hóa khoảng 32.850 tỷ đồng.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
tkv, vimico

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng 0h ngày 24/12, siêu sân bay 416.000 tỷ đồng của Việt Nam chính thức chạy

Đúng 0h ngày 24/12, siêu sân bay 416.000 tỷ đồng của Việt Nam chính thức chạy Nổi bật

Kho tiền của Vingroup liên tục duy trì trên 100.000 tỷ đồng từ đầu năm

Kho tiền của Vingroup liên tục duy trì trên 100.000 tỷ đồng từ đầu năm Nổi bật

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

20:02 , 30/10/2026
11 sản phẩm TH đạt trung hòa carbon, bước tiến nối dài trên hành trình Net Zero

11 sản phẩm TH đạt trung hòa carbon, bước tiến nối dài trên hành trình Net Zero

19:30 , 30/10/2026
10.000 công nhân, kỹ sư làm đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

10.000 công nhân, kỹ sư làm đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

19:27 , 30/10/2026
Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 30/10: Vingroup, TPBank, Viettel Global, PC1 cùng hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi dồn dập công bố trước hạn chót

Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 30/10: Vingroup, TPBank, Viettel Global, PC1 cùng hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi dồn dập công bố trước hạn chót

17:52 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên