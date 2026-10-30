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11 sản phẩm TH đạt trung hòa carbon, bước tiến nối dài trên hành trình Net Zero

| | Doanh nghiệp

11 sản phẩm TH đạt trung hòa carbon, bước tiến nối dài trên hành trình Net Zero

Đại diện TH cho biết, nhãn hàng có 11 sản phẩm đã được Control Union chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero của doanh nghiệp.

Cụ thể, 7 sản phẩm thuộc dòng Sữa hạt TH true NUT, 3 sản phẩm Sữa yến mạch TH true OAT và sản phẩm TH true MILK TOPKID Organic - Sữa tươi tiệt trùng hương kem vanilla tự nhiên 180ml đạt trạng thái trung hòa carbon cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 và cam kết duy trì cho các kỳ báo cáo tiếp theo. Phạm vi đánh giá từ nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm rời khỏi cổng nhà máy (cradle-to-gate).

Đây là "quả ngọt" nhờ nỗ lực bền bỉ trong việc đưa các chuẩn mực quốc tế về đo lường, minh bạch và giảm phát thải khí nhà kính vào chuỗi giá trị sản xuất. Thành quả này tiếp tục nối dài hành trình phát triển bền vững của TH, sau dấu mốc trung hòa carbon tại Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên trong các năm 2023, 2024 và cam kết trong các năm tiếp theo.

Bằng cách tiếp cận khoa học và minh bạch, TH đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn về một "sản phẩm chất lượng". Trong đó, bên cạnh các yếu tố như hương vị, độ sạch hay độ an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên chọn lựa những sản phẩm đến từ quy trình sản xuất có trách nhiệm với môi trường.

11 sản phẩm TH đạt trung hòa carbon, bước tiến nối dài trên hành trình Net Zero- Ảnh 1.

Thông qua 11 sản phẩm đạt trung hòa carbon, TH mong muốn lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng, đặc biệt là người tiêu dùng quan tâm nhiều đến sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống. Đây cũng là bước đi nối dài triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên" và hành trình xây dựng chuỗi giá trị xanh mà TH kiên định theo đuổi, hướng tới sự phát triển bền vững hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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