Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

Hôm nay (30/10), Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Giang Nam - thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia - được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia. Ông Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhà máy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định cho ông Đỗ Giang Nam. Ảnh: TBNH.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn dự và trao quyết định. Thống đốc đề nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của nhà máy là in tiền, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch NHNN giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, nhà máy cần chuẩn bị tiếp nhận, đưa nhà máy in tiền mới vào vận hành hiệu quả; tiếp tục chuyển đổi số, tiết giảm chi phí gắn với nâng cao năng suất lao động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Giang Nam khẳng định nhà máy sẽ tập trung hiện đại hóa hoạt động, vận hành ổn định nhà máy mới, khai thác hiệu quả công suất và tăng cường quản trị trên nền tảng số, dữ liệu. Đơn vị cũng hướng tới nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chế bản, in và từng bước chủ động nguồn cung một số vật tư quan trọng, hạn chế phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp.

Nhà máy định hướng áp dụng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an ninh in bảo an; khi đủ điều kiện và được NHNN cho phép, từng bước tham gia thị trường in bảo an trong khu vực.

Ông Đỗ Giang Nam về công tác tại Nhà máy In tiền Quốc gia từ ngày 1/4/2026. Trước đó, ông là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên và phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia.