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Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ trong tuần cuối tháng 10, FPT bị "xả" mạnh nhất

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Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ trong tuần cuối tháng 10, FPT bị "xả" mạnh nhất

Khối ngoại bán ròng mạnh xuyên suốt tuần qua.

VN Index ghi nhận tuần giao dịch cuối tháng 10 dao động quanh vùng kháng cự 1.750-1.780. Sau 4 phiên với diễn biến rung lắc, chỉ số chung đã lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 1.720-1.30 vào phiên cuối tuần. Thanh khoản ở các phiên trong tuần đều ở dưới ngưỡng trung bình 20 phiên thể hiện trạng thái quan sát của dòng tiền. Kết tuần, VN-Index giảm 32,53 điểm (-1,83%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.741,62.

Khối ngoại bán ròng mạnh xuyên suốt tuần qua, luỹ kế 5 phiên giao dịch khối ngoại bán ròng 2.692 tỷ đồng.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, FPT là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 782 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VPL (353 tỷ đồng) và VIC (287 tỷ đồng). Các cổ phiếu GMD (212 tỷ đồng), SSI (148 tỷ đồng) và BID (125 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, MSB (116 tỷ đồng), STB (112 tỷ đồng) và LPB (111 tỷ đồng) đều bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. Các mã MBB, VNM và TCX cũng ghi nhận lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 172,66 tỷ đồng, theo sau là VCB (123,25 tỷ đồng) và TCB (97,73 tỷ đồng). Đây cũng là ba cổ phiếu nổi bật ở chiều mua ròng của khối ngoại trong tuần qua.

An Thái

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