Một cổ phiếu "hot" bị khối ngoại xả hơn 350 tỷ đồng phiên cuối tuần

Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số đóng cửa phiên 30/10 giảm 14 điểm tại 1.741 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 641 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 633 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 69 tỷ đồng. Theo sau, VCB và VJC là mã tiếp theo được gom mạnh 37 và 31 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 353 tỷ đồng. Theo sau là TCB và bị bán ròng 133 và MBB bị bán 43 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, MBS.

(Nguồn: Vietcap)