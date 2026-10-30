Cổ phiếu của HAGL Invest sắp được giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Invest).

Theo đó, cổ phiếu của HAGL Invest có mã chứng khoán là HGI. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 187,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.873 tỷ đồng.

HAGL Invest có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Trước đó, kết thúc đợt IPO ngày 2/10/2026, HAGL Invest đã hoàn tất phân phối 18,8 triệu cổ phiếu cho 228 nhà đầu tư, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10, 11/2026.

Ảnh minh họa: HGI

Với giá chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu, HAGL Invest đã thu về 1.139,28 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 1.126,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dùng 76 tỷ đồng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây trồng, phân bón; dùng 1.063,28 tỷ đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, các khoản nợ Trái phiếu, các khoản nợ cho các công ty liên quan,...). Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2026.

Sau đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, HAGL Invest đã tăng vốn điều lệ từ 1.685 tỷ đồng lên mức 1.873 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, HAGL Invest tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập ngày 12/10/2016. Trụ sở chính đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này đang là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu 84,42%.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2026 cho thấy, hoạt động chính trong kỳ của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là quản lý và tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây và các loại cây trồng khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 781,8 tỷ đồng.

Năm 2026, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 29,3% kế hoạch doanh thu thuần và 43,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tăng 3,1% so với đầu năm, lên mức hơn 10.989,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 4.305,6 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 5.809,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn gần 2.686,9 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 1.666,6 tỷ đồng, lần lượt chiếm 46,3% và 28,7% tổng nợ.