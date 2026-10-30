Vốn hoá Alphabet bốc hơi gần 500 tỷ USD trong một ngày

Cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) giảm mạnh nhất kể từ khi Google lên sàn chứng khoán vào năm 2004. Chốt phiên, cổ phiếu của Alphabet mất 13% giá trị trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (giờ Mỹ), khiến gần 500 tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh công bố vào cuối ngày thứ Tư, Alphabet ghi nhận dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD trong quý III, trái ngược với mức dự báo âm 2,7 tỷ USD của các nhà phân tích. Công ty mẹ của Google vẫn giữ nguyên kế hoạch chi tiêu vốn cả năm trong khoảng 195-205 tỷ USD.

Nguồn doanh thu lớn nhất của Alphabet là quảng cáo tìm kiếm, tăng trưởng 12% trong quý kết thúc vào tháng 9, đạt 63,35 tỷ USD, nhưng thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu công ty chịu thêm áp lực.

Ông Philipp Schindler, Giám đốc kinh doanh của Alphabet, cho biết tác động đến mảng kinh doanh tìm kiếm một phần xuất phát từ khả năng kiếm tiền thấp hơn trong AI Mode của công ty.

Ông nói thêm rằng Alphabet hiện đang “mở rộng” hoạt động quảng cáo trên các sản phẩm AI Overviews và AI Mode, bao gồm cả tại các thị trường quốc tế.

Hoạt động tìm kiếm của Google đang đối mặt với những thách thức từ sự trỗi dậy của các chatbot AI khác như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Người dùng có thể đang thực hiện nhiều truy vấn tìm kiếm hơn bên ngoài Google. Trong khi đó, Gemini, chatbot AI của riêng Google, cũng chưa theo kịp các đối thủ.

“Vấn đề của Google là công ty đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của một nhà đổi mới và không biết nên bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay tham gia vào làn sóng đột phá. Do đó, Google đã đánh mất lợi thế với Gemini và đang tụt hậu so với các đối thủ trong lĩnh vực AI tác nhân (agentic AI)”, ông Barringer nhận định.

Tuy nhiên, nhà phân tích Scott Devitt của Rosenblatt Securities cho rằng thị phần áp đảo của Google trong lĩnh vực tìm kiếm có thể mang lại lợi thế cho công ty so với các đối thủ.

“Tôi không nghĩ đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Nếu đó là vấn đề đối với Alphabet thì cũng là vấn đề đối với bất kỳ tác nhân AI hướng đến người tiêu dùng hoặc mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào khác. Và tôi cho rằng đây là vấn đề cuối cùng sẽ được giải quyết. Khi điều đó xảy ra, Alphabet, với 4 tỷ khách hàng sử dụng công cụ tìm kiếm có thể trở thành khách hàng AI, sẽ ở vào một vị thế đáng mơ ước”, ông Devitt nói với chương trình “Squawk on the Street” của CNBC hôm thứ Năm.

Kết thúc phiên giao dịch 29/10 tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,4% xuống 26.184,73 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 0,3% xuống 7.720,39 điểm, và chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,3% xuống 52.342,56 điểm.

Các nhà phân tích đánh giá thị trường đang mất kiên nhẫn và khao khát những bằng chứng rõ ràng cho thấy các khoản đầu tư AI khổng lồ sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế. Tâm lý Phố Wall cũng chịu thêm sức ép khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng lên 3,6% trong tháng 9, làm lu mờ dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III đầy khả quan.