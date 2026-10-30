Infographic: Nhìn lại tổng khối tài sản gây choáng trong vụ Mr Pips

TAND TP Hà Nội đang tiếp tục xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Đằng sau đường dây lừa đảo này là khối tài sản khổng lồ được cơ quan chức năng thu giữ, kê biên và phong tỏa, từ hàng trăm miếng vàng, bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ, túi xách hàng hiệu đến hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và 111 bất động sản trên khắp cả nước.

Những con số trong hồ sơ vụ án phần nào cho thấy mức độ xa hoa của nhóm bị cáo từ số tiền có nguồn gốc phạm tội.

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Tổng số vàng trị giá hơn 610 tỷ đồng

VTC News thông tin,Theo cáo trạng, quá trình khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm miếng vàng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số vàng này.

Kết quả, tài sản là vàng thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng, gồm: 1 khối kim loại màu vàng hình con mèo, bên trong chứa vật liệu màu trắng khối lượng 5901,4 gam, trong đó phần kim loại màu vàng hình con mèo có khối lượng 5819,3 gam là vàng, hàm lượng vàng, trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Tương tự, khám xét 2 căn hộ của Nguyễn Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter), cơ quan chức năng cũng thu giữ một khối lượng lớn tiền, vàng.

Đáng chú ý nhất là cuộc khám xét căn hộ tại tòa Diamond (S5), khu nhà ở số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối, trong đó 141 miếng nặng gần 1kg mỗi miếng, hai miếng còn lại có khối lượng lần lượt hơn 531g và 468g.

Kết quả định giá xác định toàn bộ số vàng trên có giá trị hơn 356 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30-10-2024.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) 374 miếng vàng đều có hàm lượng vàng 99,99%, kích thước 2,5 x 4,5 cm, có giá trị tại thời điểm tháng 11.2024 là hơn 32 tỉ đồng.

Ảnh: CACC

Siêu xe, túi xách, đồng hồ hiệu

Theo VTC News, ngoài số vàng trên, khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Kết quả điều tra xác định, 28 chiếc túi được xác định do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái.

Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Đồng hồ, túi xách hàng hiệu thu giữ trong vụ án (Ảnh: VTC News)

Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Sự xa hoa của nhóm bị cáo còn khiến nhiều người choáng váng với loạt siêu xe.

Theo báo Thanh Niên, trong đó, riêng Mr Pips Phó Đức Nam có tới 25 chiếc ô tô và 7 xe máy. Hầu hết các thương hiệu, từ sang cho đến siêu sang, đều nằm trong bộ sưu tập của Nam, như: Audi Q7, Volvo XC90, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Porsche 911…

Cũng vung tiền cho siêu xe, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ cũ Ngô Thị Thêu bị thu giữ 5 chiếc ô tô, phần lớn là các thương hiệu xa xỉ như Lamborghini URUS, Porsche Panamera, Jaguar F-Type…

Ảnh: CACC

111 bất động sản rải rác khắp cả nước bị tạm dừng giao dịch

Vẫn theo cáo trạng, cơ quan điều tra tiến hành tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu các bị can, người liên quan, nằm rải rác khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngoài ra, một số lượng tiền mặt khổng lồ cũng được tạm giữ, phong tỏa trong quá trình điều tra vụ án.

Khám xét nơi ở của Ngô Thị Thêu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 18,3 tỷ đồng và gần 85.000 USD do Mr Hunter giao cho chi tiêu khi còn là vợ chồng; đồng thời phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, tổng gần 60 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 100.000 USD và 12,7 tỷ đồng tại nhà, hơn 25 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đứng tên một người quen trong họ hàng của Mr Pips, do bố mẹ bị cáo này gửi nhờ.

Hàng loạt người thân của bố Mr Pips còn tự nguyện giao nộp, hoặc bị tạm giữ hơn 57 tỷ đồng, đều là tiền bố mẹ Mr Pips gửi giữ.