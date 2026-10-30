Shark Bình: Số bị cáo đi tù rồi, đây là bài học lớn đối với bản thân

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) liên quan đến hành vi Rửa tiền cho Phó Đức Nam.

Trong vụ án, Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền.

Tại toà, Bình khai, bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan công nghệ nên không thể sát sao hết được, bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Với Công ty Ngân lượng bị cáo cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khi nhận được kiến nghị, phản ánh, phải giải quyết triệt để.

Shark Bình khai Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó. Do đó, bị cáo hoàn toàn không biết Nam, cũng chưa từng gặp gỡ Nam trước đó, không biết người này là ai.

Khi doanh số của Nam qua Ngân lượng tăng cao sẽ được vào nhóm khách hàng lớn, lúc này theo chính sách công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng, tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.

Cảnh sát dẫn giải Shark Bình tới toà.

Sau này Ngân lượng nhận được nhiều tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan công ty của Phó Đức Nam, ông Bình cũng chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

“Bản thân bị cáo không câu kết, thoả thuận gì với Nam, chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này mới biết người này cũng là khách hàng của mình”, bị cáo Nguyễn Hoà Bình khai.

HĐXX đặt giả thiết, trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay. Shark Bình thừa nhận đúng như vậy, và cho biết Nam là khách hàng lớn, bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, ông Bình cười nói tại toà.

HĐXX ngắt lời: “ Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”

Shark Bình đáp : “Số bị cáo đi tù rồi”.

Trước khi kết thúc phần trình bày, Shark Bình cho rằng những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.