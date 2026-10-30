Một cổ phiếu vừa ngắt chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, 1/3 công ty đổi chủ

Trong phiên sáng 30/10, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy bất ngờ bật tăng hết biên độ lên 4.060 đồng/cp, chấm dứt chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp kéo dài từ ngày 21/9.

Đáng chú ý, thanh khoản KOS cũng bùng nổ với hơn 74 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương khoảng 34% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thậm chí, sau khi hấp thụ lượng cổ phiếu khổng lồ, mã này vẫn ghi nhận dư mua giá trần hàng triệu đơn vị.

Việc một cổ phiếu trải qua 29 phiên giảm sàn liên tiếp, mất hơn 87% thị giá rồi bất ngờ đảo chiều tăng kịch trần với hơn 74 triệu đơn vị được khớp lệnh là diễn biến đặc biệt hiếm thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lực cầu vẫn duy trì mạnh với hàng triệu cổ phiếu dư mua giá trần, trái ngược hoàn toàn với cảnh trắng bên mua và hàng chục triệu đơn vị chất bán sàn trong những phiên trước đó. Từ mức giá trên 30.000 đồng/cp vào ngày 18/9, cổ phiếu liên tục nằm sàn trong 29 phiên tiếp theo, rơi xuống chỉ còn 3.800 đồng/cp vào cuối phiên 29/10.

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, thị giá KOS đã bốc hơi hơn 87%. Với khoảng 216,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Kosy thu hẹp từ hơn 6.500 tỷ đồng xuống còn khoảng 823 tỷ đồng, tương đương gần 5.700 tỷ đồng bị thổi bay.

Đáng chú ý, áp lực bán tháo trong suốt chuỗi giảm giá là rất lớn, trong khi thanh khoản liên tục ở mức thấp. Trong 28 phiên giảm sàn đầu tiên, tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt khoảng 5,7 triệu cổ phiếu, bình quân hơn 200.000 đơn vị mỗi phiên. Cá biệt, phiên 29/9 chỉ có 1.400 cổ phiếu được sang tay.

Có thời điểm, lượng cổ phiếu KOS chất bán tại giá sàn lên tới gần 100 triệu đơn vị, tương đương hơn 40% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngay trong phiên 29/10, dù khoảng 1,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, vẫn còn hơn 63 triệu đơn vị dư bán giá sàn khi kết thúc giao dịch.

Đằng sau đợt giảm sâu là áp lực bán giải chấp cổ phiếu của nhiều cổ đông lớn và bên liên quan, trong đó có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường, ông Nguyễn Trung Kiên, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Leo Regulus.

Theo các thông báo giao dịch, tổng lượng cổ phiếu được bán giải chấp thành công trong giai đoạn này mới đạt khoảng 2,44 triệu đơn vị. Nhiều đợt bán giải chấp không thực hiện được do thiếu lực cầu đối ứng.

Trong các văn bản giải trình về chuỗi giảm sàn, Kosy cho biết diễn biến cổ phiếu chịu tác động từ tâm lý nhà đầu tư, việc các công ty chứng khoán giảm tỷ trọng cấp margin và hoạt động bán giải chấp. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định các hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu gần 723 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện được 39% và 13% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của KOSY đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm, tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với gần 2.780 tỷ, tăng 8% và chiếm gần 55% tổng tài sản. Phía nguồn vốn, nợ phải trả gần 2.730 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm; với tổng nợ vay cả ngắn và dài hạn tới gần 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tổng nợ và tương đương 85% vốn chủ. Phần lớn là nợ dài hạn với hơn 1.100 tỷ đồng, còn lại nợ ngắn hạn là 878 tỷ đồng.