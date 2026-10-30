Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền nói thẳng: Ở tập đoàn tôi, mỗi cuộc họp không quá 1 tiếng, cấp dưới báo cáo tối đa 5 phút

Ngày 29/10, tại buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank, cựu sinh viên của trường đã chia sẻ về ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của sinh viên về lợi thế lớn nhất giúp người trẻ tạo ra giá trị riêng, khó bị AI thay thế, ông Tiền cho rằng điều quan trọng trước hết là năng lực học hỏi, chia sẻ và hợp tác. Theo ông, không phải ai cũng hiểu biết sâu về AI, kể cả bản thân ông và các giảng viên. Tuy nhiên, điều chưa biết thì cần chủ động tìm hiểu, học hỏi từ người khác, thay vì chờ đợi kiến thức được truyền đạt một chiều.

Ông cho rằng AI có thể tạo ra những bước tiến lớn, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị. Dẫn kinh nghiệm của bản thân, vị Chủ tịch Geleximco cho biết tập đoàn hiện quản lý gần 50 dự án, công ty. Với quy mô công việc như vậy, ông phải xây dựng phương thức điều hành khoa học, trong đó đặc biệt coi trọng tính ngắn gọn, rõ ràng và hiệu quả.

“Tôi yêu cầu các cuộc họp không kéo dài quá một giờ. Những nội dung cần trao đổi qua điện thoại cũng phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Người báo cáo chỉ có khoảng 3-5 phút để trình bày. Tôi không chấp nhận việc báo cáo lan man, thiếu trọng tâm”, ông Tiền chia sẻ.

Theo ông, khả năng trình bày và diễn giải vấn đề rõ ràng là yêu cầu quan trọng trong công việc quản trị. Nếu người báo cáo không biết cách truyền đạt ngắn gọn, đúng trọng tâm, người nghe sẽ khó nắm bắt vấn đề và đưa ra quyết định.

Một trong những vấn đề ông Tiền đặc biệt quan tâm hiện nay là xây dựng trung tâm dữ liệu chung cho toàn tập đoàn, bao gồm cả dữ liệu ngân hàng, nhằm kiểm soát hoạt động của các đơn vị. Ông cho biết quy mô khách hàng ngân hàng đang được đặt mục tiêu tăng mạnh. Nếu năm trước mạng lưới có khoảng 500.000 khách hàng, mục tiêu năm nay là 5-10 triệu người; nếu hợp tác với VNPT, số lượng khách hàng có thể lên tới 30 triệu.

Với quy mô đó, bài toán đặt ra là trung tâm dữ liệu phải đủ năng lực xử lý lượng thông tin lớn và hỗ trợ hoạt động của toàn hệ thống.

“Chẳng hạn, nếu một khách hàng vay vốn cá nhân mà quy trình xử lý kéo dài nhiều ngày thì không thể chấp nhận được. Tôi rất chú ý đến từng chi tiết, bởi chỉ một khâu chậm trễ cũng có thể khiến cả hệ thống gặp trục trặc. Các mắt xích phải vận hành đồng bộ, liên kết với nhau để tạo thành một hệ sinh thái.

Muốn xây dựng hệ sinh thái đó, trước hết phải có trung tâm dữ liệu; thứ hai là đội ngũ vận hành trung tâm dữ liệu; thứ ba là hệ thống tiếp nhận, phân tích và cung cấp thông tin để Chủ tịch, Tổng giám đốc có thể nắm được tình hình hoạt động của từng công ty, từng ngân hàng”, ông Tiền nói.

Riêng với hoạt động ngân hàng, ông đặt kỳ vọng hệ thống có thể cung cấp thông tin khách hàng trong khoảng 8-10 phút, bao gồm dữ liệu cá nhân và lịch sử tín dụng, tình trạng nợ. Trên cơ sở đó, nếu khách hàng đáp ứng điều kiện, ngân hàng có thể xử lý nhanh chóng, hạn chế những thủ tục kéo dài không cần thiết.

Từ câu chuyện quản trị doanh nghiệp, ông Vũ Văn Tiền khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu cách công nghệ được ứng dụng trong thực tế tại nhà máy, ngân hàng và các doanh nghiệp. Theo ông, việc học không nên chỉ dừng ở lý thuyết mà cần gắn với trải nghiệm và quan sát hoạt động vận hành thực tế.

Chia sẻ về AI, ông thừa nhận bản thân chưa hiểu hết cách công nghệ này hoạt động, nhưng nhận thấy đây là công nghệ có khả năng kết nối nhiều hệ thống, tiếp cận và xử lý dữ liệu trên quy mô lớn.

Theo Chủ tịch Geleximco, hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa trong bối cảnh đó, nhất là ở các lĩnh vực AI, robot và chip bán dẫn. Ông cho biết doanh nghiệp đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong những lĩnh vực này, đồng thời kết nối với đội ngũ chuyên gia trẻ từ Thung lũng Silicon, trong đó có những người từng làm việc tại Meta.

Ông Tiền cho biết trong gần hai năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình hợp tác và đạt được những kết quả nhất định. Dù ở độ tuổi hiện tại, ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc và cho rằng việc duy trì nhiệt huyết, đam mê lao động trong thời gian dài không phải điều dễ dàng.