Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2026 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2026 đạt 372,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 nhờ tăng trưởng tích cực từ mảng ô tô điện và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2026 đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, gấp gần sáu lần so với cùng kỳ và hoàn thành 125% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2026, tổng tài sản đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm. Đồng thời, tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106,8 nghìn tỷ đồng, nợ vay ở mức gần 390 nghìn tỷ đồng. Trong 12 tháng gần nhất, song song với các hoạt động kinh doanh liên tục cải thiện và mở rộng quy mô, Vingroup tích cực mở rộng và đa dạng hóa nguồn tài trợ bao gồm từ thị trường vốn quốc tế và đã nhận được sự đồng hành từ các nhà đầu tư / định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới. Tập đoàn ghi nhận huy động hơn 2,3 tỷ đô-la Mỹ từ các hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi, và vay hợp vốn từ các nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp, VinFast kết thúc Quý III năm 2026 với nhiều điểm nhấn ấn tượng tại thị trường nội địa và quốc tế khi sản lượng toàn cầu trong chín tháng đầu năm 2026 đạt 211.242 ô tô điện, tăng trưởng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường Việt Nam, VinFast tiếp tục dẫn dắt thị trường xe bốn bánh với doanh số đạt 177.697 xe trong giai đoạn này, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, bốn mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong nước tiếp tục đều thuộc về VinFast, lần lượt là các mẫu xe VF 3, Limo Green, VF 5, và VF 6. Bên cạnh đó, các mẫu VF 8 và VF 2 / Minio Green cũng lọt top bán chạy trong riêng tháng 9. Trong Quý III, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi chính thức ra mắt thương mại VF Wild – mẫu xe bán tải điện đầu tiên của VinFast, cũng là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ REEV. VF Wild, tiếp bước các mẫu xe mới năm nay như VF 8 Thế hệ mới và VF 2, hứa hẹn sẽ ghi nhận doanh số tích cực khi lượng đơn đặt hàng trước đã đạt hơn 10 nghìn đơn.

Trên thị trường quốc tế, VinFast tiếp tục ghi nhận các tín hiệu khả quan trong Quý III tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, với việc duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng các hãng xe thuần điện bán chạy nhất tại các thị trường Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Đặc biệt, VinFast tiếp tục là thương hiệu ô tô điện dẫn đầu tại thị trường Philippines, khi mẫu xe VF 3 của hãng là mẫu xe điện bán chạy nhất tại thị trường nước này trong tám tháng đầu năm nay. VinFast cũng tiếp tục là thương hiệu ô tô điện dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, mảng xe máy điện của VinFast cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, với số xe bàn giao đến hết tháng 09 đạt hơn 710 nghìn xe, gấp ba lần số xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu lọt top 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới theo Motorcycles Data. Tại thị trường quốc tế, VinFast tiếp tục gia tăng độ phủ với hệ thống hơn 60 đại lý xe máy điện tại Indonesia và Philippines, bắt đầu ghi nhận doanh số tại hai thị trường này.

Ở trụ cột Thương mại Dịch vụ, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản dẫn đầu Việt Nam với chiến lược phát triển các đại đô thị ở vùng trung tâm mới, được quy hoạch hệ sinh thái tiện ích vượt trội, kết nối trực tiếp với các dự án hạ tầng quốc gia, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. Nhờ vậy, các đại dự án của Vinhomes đã thu hút nhiều đối tác quan tâm, hợp tác để cùng phát triển các phân khu nhà ở, giúp đa dạng hóa và mở rộng phân khúc khách hàng.

Theo đó, trong chín tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng, gần 219,6 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, minh chứng cho chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực.

Song song với các dự án nhà ở thương mại, trong Quý III năm 2026, Vinhomes cũng đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư. Trong tháng 08, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh – Tam Hưng, Hà Nội, với quy mô khoảng 600 ha, chính thức được khởi công, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 105.000 người, còn Khu nhà ở xã hội Bà Điểm, TP.HCM cũng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500. Hai dự án tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của Tập đoàn cùng Chính phủ và các địa phương lớn trong phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong chín tháng đầu năm 2026, với doanh thu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, nhờ khai thác hiệu quả công suất hệ thống cơ sở lưu trú hiện hữu và gia tăng chi tiêu trên mỗi lượt khách. Đáng chú ý, lượng khách từ các thị trường trọng điểm như Nga, CIS và Ấn Độ gia tăng đã góp phần nâng cao tỷ trọng khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và nhóm khách có mức chi tiêu cao tại Vinpearl.

Trong đó, trong chín tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động mảng Khách sạn tăng 32%, với tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm và giá phòng bình quân đạt 2,95 triệu đồng/đêm, tăng 12% so với cùng kỳ nhờ tối ưu kênh bán hàng. Ở mảng Vui chơi giải trí, doanh thu hoạt động tăng trưởng 28% chủ yếu nhờ tối ưu giá trị trên mỗi khách thông qua các gói combo, dịch vụ ẩm thực (F&B), hàng hóa và các dịch vụ tại điểm đến.

Hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện rõ nét khi biên EBITDA cốt lõi đạt 37,8%, tăng 3,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ, tận dụng hiệu quả đòn bẩy hoạt động tại mảng Khách sạn khi doanh thu tăng nhanh hơn chi phí cố định, đồng thời duy trì biên lợi nhuận cao ở mảng Vui chơi giải trí.

Với trụ cột Hạ tầng, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, VinSpeed và Siemens Mobility đã ký hợp đồng cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ, cùng các hệ thống thông tin, tín hiệu và tự động hóa. Bên cạnh đó, liên danh Vinhomes – SGC đã đặt mua 200 đoàn tàu từ Tập đoàn Alstom, đồng thời đặt mua 100 dây chuyền máy đào hầm TBM và hơn 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây để phục vụ triển khai năm tuyến metro tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện Xã hội, ở mảng Giáo dục, Vin Nexus Center, cơ sở giáo dục chuyên biệt của Vingroup dành cho trẻ tự kỷ, ADHD và rối loạn học tập, đã chính thức khai giảng năm học đầu tiên. Tập đoàn cũng ra mắt thương hiệu giáo dục VERTA, được định hướng là trường liên cấp theo mô hình giáo dục Mỹ, tích hợp trí tuệ nhân tạo và chú trọng học tập gắn với thực tiễn, với kế hoạch khai giảng năm học đầu tiên vào 2027. Ở mảng Y tế, Vinmec khai trương bệnh viện thứ 11 – Vinmec Riverside với công suất dự kiến khoảng 150 nghìn lượt khám mỗi năm, góp phần mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao tại khu vực Đông Hà Nội.

Với nỗ lực nâng chuẩn chất lượng sống và kiến tạo tương lai xanh tại Việt Nam, trong quý III, Vingroup được Tạp chí TIME vinh danh ở vị trí 340 trong danh sách Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026, tăng gần 500 bậc so với năm 2025 và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Bước vào quý IV năm 2026, trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Vingroup duy trì định hướng chiến lược phát triển bền vững và tiếp tục tăng tốc triển khai những dự án quy mô lớn, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng.