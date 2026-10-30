Đạt Phương tăng trưởng doanh thu 48% sau 9 tháng

Xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 1.854 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 26%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 391 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận sau thuế đạt 332 tỷ đồng, tăng 15%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 286 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Xét theo cơ cấu doanh thu, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, đóng góp 3.704 tỷ đồng, tăng 54% và chiếm gần 88% tổng doanh thu. Riêng quý III, doanh thu xây dựng đạt 1.681 tỷ đồng, tăng 58%. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của lĩnh vực xây lắp trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy.

Bên cạnh xây dựng, các lĩnh vực kinh doanh khác cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Doanh thu bất động sản đạt 78 tỷ đồng, tăng 52 lần so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 99 tỷ đồng, tăng 3,6 lần. Trong khi đó, doanh thu bán điện thương phẩm đạt 327 tỷ đồng, giảm 20%.

Diễn biến này cho thấy cơ cấu doanh thu của Đạt Phương vẫn tập trung lớn vào xây dựng, song các lĩnh vực bất động sản và dịch vụ đang từng bước mở rộng quy mô. Đây là những chuyển động phù hợp với định hướng phát triển đa ngành mà Tập đoàn theo đuổi.

Doanh thu tăng nhanh hơn lợi nhuận

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa theo kịp doanh thu. Trong 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt 512 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi doanh thu tăng 48%. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 15,75% cùng kỳ xuống 12,16%.

Sự thay đổi này chịu ảnh hưởng từ cơ cấu doanh thu, khi xây dựng chiếm tỷ trọng áp đảo nhưng có biên lợi nhuận gộp 8,2%. Mảng bất động sản đạt 6,88%, trong khi lĩnh vực điện duy trì biên lợi nhuận cao hơn, ở mức 61,9%.

Trong bối cảnh quy mô hoạt động xây dựng tăng nhanh, việc kiểm soát giá vốn, tối ưu chi phí thi công và nâng cao hiệu quả triển khai dự án sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cải thiện biên lợi nhuận hợp nhất.

Ở chiều tích cực, doanh thu tài chính đạt 37 tỷ đồng, tăng 3 lần, chủ yếu từ lãi tiền gửi. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 26,6 tỷ đồng, tăng 4,8 lần. Chi phí bán hàng giảm 35%, còn 2,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 57 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 40%, lên 121 tỷ đồng, trong bối cảnh quy mô vay vốn gia tăng. Nhìn chung, kết quả kinh doanh vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai chữ số, song việc cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chi phí tài chính sẽ là những yếu tố cần chú trọng trong thời gian tới.

Đẩy mạnh đầu tư , quy mô tài sản vượt 11.100 tỷ đồng

Bên cạnh kết quả kinh doanh, quy mô đầu tư tài sản dài hạn là điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Đạt Phương. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 11.108 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 2,2 lần, chiếm 22,2% tổng tài sản.

Diễn biến này phản ánh lượng vốn đáng kể đang được tập trung vào các dự án và tài sản chưa hoàn thành. Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền đầu tư âm 2.626 tỷ đồng, chủ yếu do chi 2.161 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, bất động sản và dịch vụ, việc gia tăng đầu tư tài sản dài hạn có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng năng lực kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả của dòng vốn này sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành dự án, khả năng đưa tài sản vào khai thác và tạo ra doanh thu, dòng tiền trong những kỳ tiếp theo.

Ở chiều hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần đạt 194 tỷ đồng, duy trì trạng thái dương. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh hiện hữu vẫn tạo ra dòng tiền, dù quy mô dòng tiền chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư trong kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của Đạt Phương cũng có sự gia tăng. Tại cuối quý III, nợ phải trả đạt 7.333 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm; trong đó nợ vay đạt 5.665 tỷ đồng, tăng 46%. Vốn chủ sở hữu đạt 3.775 tỷ đồng, tăng 29%, đưa hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên 1,94 lần.

Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 30%, tương đương 9,5% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.761 tỷ đồng, tăng 27%; hàng tồn kho đạt 2.241 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 828 tỷ đồng, tăng 29%.

Trong 9 tháng, dòng tiền tài chính đạt 2.324 tỷ đồng, với 3.400 tỷ đồng tiền thu từ đi vay và 1.601 tỷ đồng trả nợ gốc. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 108 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vốn lớn trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư.