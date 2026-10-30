Doanh nghiệp có nữ Chủ tịch sinh năm 1999 làm ăn ra sao trong quý 3/2026?

CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 2.619 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, tới 27%, xuống còn 1.896 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 6% lên gần 724 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 20,8% lên 27,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của PC1 đạt gần 95 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng nhẹ lên gần 210 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 200 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 25% xuống 22 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên gần 112 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, PC1 báo lãi sau thuế quý 3 đạt 416 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt gần 258 tỷ đồng, giảm 14%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 894 tỷ đồng, tăng 27%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng, tăng 14%.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức hơn 1.420 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 470 tỷ đồng, lên 1.620 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị đầu tư lớn gồm Thủy điện Bảo Lạc A (820 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (442 tỷ đồng). Nợ phải trả ở mức 14.422 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay và trái phiếu khoảng 10.880 tỷ đồng.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, PC1 hiện là một trong những doanh nghiệp niêm yết có nữ Chủ tịch HĐQT trẻ tuổi. Bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn vào ngày 24/7/2026, thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch PC1. Theo thông tin công bố, nữ doanh nhân tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1 vào tháng 4/2026, bà từng có thời gian làm việc tại KPMG Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcap.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, bà Linh giữ chức Phó giám đốc Ban phụ trách Ban Tài chính của tập đoàn.

Tại thời điểm được bổ nhiệm, bà Linh trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà được ủy quyền đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

PC1 tiền thân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, sau đó mở rộng sang sản xuất công nghiệp, năng lượng, bất động sản và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Doanh nghiệp hiện có quy mô tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng và cổ phiếu đang giao dịch trên HoSE.