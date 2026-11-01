Hàng trăm triệu USD rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin, ETH sau sự cố Binance

Thị trường tiền số vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi dòng vốn đồng loạt rút khỏi các quỹ ETF lớn tại Mỹ. Theo dữ liệu cập nhật, trong phiên 30/10, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền rút ròng 643 triệu USD. Các quỹ ETF Ethereum cũng bị rút hơn 135 triệu USD, trong khi nhóm ETF Solana ghi nhận mức rút ròng 10 triệu USD.

Như vậy, chỉ riêng ba nhóm ETF nói trên đã chứng kiến gần 790 triệu USD rời đi trong một phiên. Bitcoin tiếp tục là tâm điểm của áp lực rút vốn, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý của dòng tiền tổ chức sau những phiên giao dịch tích cực trước đó. Các quỹ ETF Bitcoin vừa trải qua bốn phiên hút ròng liên tiếp từ ngày 26–29/10, với tổng giá trị khoảng 440 triệu USD. Tuy nhiên, lượng vốn rút ra trong riêng phiên 30/10 đã xoá nhoà bộ số tiền được bơm vào.

Áp lực rút vốn tập trung mạnh tại những quỹ Bitcoin lớn nhất thị trường. iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock dẫn đầu với 233,7 triệu USD bị rút ròng, theo sau là Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) với 201 triệu USD. Quỹ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) cũng ghi nhận dòng vốn rút ra 129,5 triệu USD.

Ở thị trường Ethereum, tình hình cũng không mấy khả quan. Các quỹ ETF ETH đã có phiên bị rút ròng thứ năm liên tiếp, nâng tổng số vốn rời khỏi nhóm này từ đầu tuần lên hơn 430 triệu USD. Trong phiên 30/10, quỹ iShares Ethereum Trust (ETHA) của BlackRock chịu áp lực lớn nhất với 76,6 triệu USD bị rút ròng, tương đương gần một nửa tổng giá trị rút vốn của các ETF Ethereum.

Làn sóng rút vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền số toàn cầu chịu cú sốc lớn từ Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Theo Reuters, tin tặc đã đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số khỏi nền tảng này trong vụ tấn công bắt đầu vào cuối ngày 29/10 theo giờ GMT. Phần lớn tài sản bị lấy đi chỉ trong khoảng 20 phút, khiến đây trở thành vụ trộm tiền số có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Binance cho biết cuộc tấn công có liên quan đến việc xâm nhập hệ thống phê duyệt giao dịch, trong đó một máy tính của nhân viên bị xâm phạm được xác định là một trong những điểm đáng nghi. Sàn đã phối hợp với các đối tác và cơ quan chức năng để truy tìm, phong tỏa tài sản liên quan, với khoảng 3 tỷ USD được xác định tại thời điểm cập nhật ngày 30/10. Binance đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp để bù đắp tổn thất, khẳng định tài sản khách hàng được bảo vệ.

Thông tin về vụ tấn công nhanh chóng tác động đến giá các đồng tiền số lớn. Giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống 76.368 USD, mức thấp nhất trong sáu tuần. Ethereum thậm chí giảm hơn 3%, chạm 2.178 USD, vùng giá thấp nhất trong khoảng hai tháng.

Sau nhịp giảm mạnh, thị trường đã phục hồi một phần. Hiện trong phiên 31/10, Bitcoin giao dịch quanh 77.400 USD, trong khi Ethereum ở vùng 2.240 USD. Dù vậy, biến động giá và dòng vốn ETF cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện sau sự cố an ninh quy mô lớn.

Vấn đề được giới phân tích quan tâm không dừng ở lượng tài sản bị đánh cắp. Trả lời Reuters, ông Tim Sun, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại HashKey Group, cho rằng rủi ro đáng lo ngại hơn nằm ở khả năng gián đoạn thanh khoản. Với vị thế là nền tảng giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, việc Binance hạn chế hoạt động nạp và rút tiền có thể ảnh hưởng đến khả năng luân chuyển vốn giữa các sàn của những nhà tạo lập thị trường.

Sự gián đoạn này có thể làm gia tăng chênh lệch giá mua – bán và khiến các giao dịch sử dụng đòn bẩy trở nên khó khăn hơn. Theo Reuters, ông Aravind Srinivasan, phụ trách hoạt động giao dịch OTC hệ thống tại GSR, cho biết chênh lệch giá mua – bán Bitcoin trên thị trường giao ngay Binance từng giãn rộng gấp năm lần thông thường trong giai đoạn đầu sau sự cố, trước khi thu hẹp trở lại.

Ở góc nhìn thận trọng, ông Geoffrey Kendrick, Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định áp lực giảm giá có thể chưa kết thúc. Chia sẻ với CoinDesk, chuyên gia này cho rằng thị trường cần thêm thông tin về vụ tấn công cũng như tiến triển giải phóng các tài sản bị phong tỏa trước khi có thể hình thành một mặt bằng giá ổn định mới.

Trong khi đó, ông Cristiano Ventricelli, Phó Chủ tịch phụ trách tài sản số tại Moody's Ratings, lưu ý tác động rộng hơn đối với ngành sẽ phụ thuộc vào tổn thất thực tế, khả năng thu hồi tài sản, những bên liên quan chịu ảnh hưởng và mức độ suy giảm niềm tin trong hệ sinh thái tiền số.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều cho rằng vụ việc sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực kéo dài. Ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise Asset Management, nhận định trên Reuters rằng dữ liệu lịch sử chưa cho thấy các vụ tấn công ví nóng, kể cả những vụ có quy mô lớn, thường để lại tác động đáng kể đến lợi suất tiền số trong dài hạn. Theo ông, nhà đầu tư có xu hướng xem những sự cố như vậy là sự kiện riêng lẻ.

Sự đối lập trong các nhận định cho thấy thị trường đang đứng trước hai vấn đề khác nhau: cú sốc niềm tin trong ngắn hạn và khả năng phục hồi của hệ sinh thái sau khi thiệt hại được kiểm soát. Việc các quỹ Bitcoin đồng loạt mất vốn ngay sau chuỗi phiên hút tiền, trong khi Ethereum tiếp tục chịu áp lực rút ròng kéo dài, là tín hiệu đáng chú ý về nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư tiền số.