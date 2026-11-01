Thị trường vừa chứng kiến chuỗi giảm sàn tới 29 phiên liên tiếp của mã KOS - CTCP Kosy. Chỉ sau gần 6 tuần, thị giá cổ phiếu đã bốc hơi gần 90%, tương đương hàng nghìn tỷ đồng vốn hoá bị xóa sổ. Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo và tổ chức liên quan đến Kosy liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

Dù vậy, xét về số phiên giảm sàn liên tiếp, KOS vẫn chưa phá vỡ kỷ lục từng được thiết lập trên thị trường chứng khoán Việt Nam gần một thập kỷ trước.

Kỷ lục 34 phiên giảm sàn và cú bốc hơi hơn 90% thị giá

Theo các thống kê lịch sử, cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị hiện vẫn nắm giữ kỷ lục chuỗi giảm sàn dài nhất từng được ghi nhận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với 34 phiên liên tiếp từ ngày 6/12/2016 đến ngày 23/1/2017.

Chỉ trong khoảng một tháng rưỡi, thị giá CDO lao dốc từ 35.000 đồng xuống còn 3.090 đồng/cp, tương đương mức giảm hơn 91%. Cổ phiếu gần như mất thanh khoản trong phần lớn thời gian, khiến nhiều nhà đầu tư không thể thoát hàng dù liên tục đặt bán ở mức giá thấp nhất được phép.

Thời điểm đó, Chủ tịch CDO Vũ Đình Nhân từng phải lên tiếng giải trình về diễn biến bất thường của cổ phiếu. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, những tin đồn bất lợi trên thị trường khiến các công ty chứng khoán ngừng cho vay margin đối với CDO, kéo theo áp lực bán giải chấp. Ông Nhân thậm chí thừa nhận áp lực giải chấp khiến cổ phiếu khó có thể sớm chấm dứt chuỗi giảm sàn.

Đáng chú ý, ngay sau 34 phiên lao dốc, CDO lại bất ngờ đảo chiều tăng trần 11 phiên liên tiếp, đưa thị giá lên vùng 6.900 đồng/cp. Những biến động cực đoan này diễn ra trong giai đoạn cổ phiếu CDO liên quan đến một vụ án thao túng thị trường chứng khoán.

Xếp ngay sau CDO là cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex), với 30 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 15/8 đến 26/9/2019. Thị giá FTM khi đó lao dốc từ 23.650 đồng xuống còn 2.790 đồng/cp, tương đương mức giảm hơn 88%, kéo theo khoảng 1.100 tỷ đồng vốn hóa bị xóa sổ.

Cú lao dốc của FTM còn gây chấn động khi nhiều công ty chứng khoán đối mặt nguy cơ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động cho vay ký quỹ. Đến năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hai cá nhân tổng cộng 1,2 tỷ đồng vì hành vi thao túng giá cổ phiếu FTM thông qua việc sử dụng 50 tài khoản giao dịch.

Một trường hợp khác là cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An, từng giảm sàn 29 phiên liên tiếp từ ngày 15/12/2016 đến 25/1/2017. Chỉ vài tháng sau khi niêm yết trên HOSE, thị giá ATG đã lao dốc từ 12.450 đồng xuống vùng 1.600 đồng/cp, tương đương mức giảm khoảng 87%.

Với diễn biến trong phiên 29/10, KOS đã chạm đến cột mốc 29 phiên của ATG, đồng thời chỉ còn cách chuỗi 30 phiên của FTM một phiên và kỷ lục 34 phiên của CDO là 5 phiên.

Lịch sử thị trường còn ghi nhận nhiều chuỗi giảm sàn kéo dài khác. Cuối năm 2022, cổ phiếu IBC của Apax Holdings, doanh nghiệp gắn với tên tuổi Shark Thủy, từng giảm sàn 26 phiên liên tiếp, đánh mất hơn 84% thị giá.

Hai mã TNT của CTCP Tài Nguyên và LMH của Landmark Holding cũng từng ghi nhận 25 phiên giảm sàn liên tiếp. Trong khi đó, cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành có chuỗi 24 phiên giảm sàn vào giữa năm 2016, khiến thị giá mất hơn 80% giá trị.

Thực tế, khi áp lực bán giải chấp xuất hiện tại các cổ phiếu có thanh khoản hạn chế, việc giá giảm liên tiếp có thể khiến khả năng thoát hàng của nhà đầu tư trở nên đặc biệt khó khăn. Ngay cả khi thị giá đã giảm hàng chục phần trăm, lượng cổ phiếu chờ bán vẫn có thể vượt xa lực cầu sẵn sàng hấp thụ.