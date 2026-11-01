Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu đang ở "chân sóng", có cơ hội bứt phá cuối năm

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn thiếu động lực bứt phá, dòng tiền đang có xu hướng tìm đến những nhóm cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng riêng. Đặc biệt, một số nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng giải ngân đầu tư công và sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên gia tư vấn Chứng khoán MB (MBS) cho rằng cơ hội đầu tư đang dần xuất hiện ở những cổ phiếu đã chiết khấu sâu, có nền tảng kinh doanh tích cực và triển vọng cải thiện lợi nhuận trong quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Vật liệu xây dựng có thể dẫn sóng, nhóm xây lắp hưởng lợi theo sau



Theo chuyên gia MBS, động lực quan trọng đối với nhóm đầu tư công và vật liệu xây dựng đến từ áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách trong những tháng cuối năm. Khi tiến độ triển khai các dự án hạ tầng được thúc đẩy, nhu cầu tiêu thụ thép, xi măng và đá xây dựng được kỳ vọng gia tăng.

Trong đó, nhóm cung ứng vật liệu xây dựng có thể hưởng lợi sớm hơn các doanh nghiệp thi công xây lắp. Nguyên nhân là giá bán vật liệu đã thiết lập mặt bằng mới trong quý 3, qua đó có khả năng phản ánh vào doanh thu và lợi nhuận ngay từ quý cuối năm. Ngược lại, kết quả kinh doanh của các nhà thầu thường có độ trễ, phụ thuộc vào tiến độ thi công và nghiệm thu dự án.

Quan sát dòng tiền cuối tháng 10, ông Hoàng đánh giá nhóm vật liệu xây dựng đang thu hút sự quan tâm tích cực, nổi bật là các cổ phiếu DHA, HPG, NKG và HSG. Trong khi đó, nhóm xây lắp gồm VCG, HHV và CTD được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét hơn khi khối lượng công việc và tiến độ giải ngân tăng tốc, kéo dài sang quý 1/2027.

Ở nhóm thép, Hòa Phát (HPG) được chuyên gia chú ý nhờ sản lượng tăng trưởng mạnh và đóng góp từ dự án Dung Quất 2. Bên cạnh nhu cầu xây dựng phục hồi, các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép cán nóng nhập khẩu cũng được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Đối với nhóm xây lắp, Vinaconex (VCG) được đánh giá có triển vọng nhờ vị thế trong lĩnh vực thi công hạ tầng, cùng nỗ lực kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nợ vay. Đây là yếu tố đáng chú ý khi các doanh nghiệp xây dựng thường phải ứng vốn triển khai dự án trước khi nhận được dòng tiền thanh toán.

Theo chuyên gia, sau những nhịp hồi phục và điều chỉnh ngắn hạn, các cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tích cực đang tạo cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư hướng tới chu kỳ tăng trưởng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Thay vì giải ngân toàn bộ tại một thời điểm, ông Hoàng nghiêng về chiến lược phân bổ vốn từng phần trong những phiên thị trường rung lắc.

Dòng tiền được kỳ vọng chuyển sang midcap, cơ hội nằm ở những cổ phiếu chưa tăng mạnh

Không chỉ riêng nhóm đầu tư công, chuyên gia MBS kỳ vọng xu hướng phân hóa sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong những tháng cuối năm, khi dòng tiền có thể dần dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang các doanh nghiệp quy mô vừa có câu chuyện tăng trưởng riêng.

Những nhóm ngành được chú ý gồm vật liệu xây dựng, bán lẻ, hàng không và xây lắp. Điểm chung là nhiều cổ phiếu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng kể, trong khi triển vọng kinh doanh quý 4/2026 và quý 1/2027 được kỳ vọng cải thiện.

Theo ông Hoàng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là một số mã thuộc hệ sinh thái Vingroup, thời gian qua chủ yếu đóng vai trò nâng đỡ và giữ nhịp chỉ số. Tuy nhiên, trong điều kiện thanh khoản chưa thực sự bứt phá, khả năng hình thành một đợt tăng đồng loạt trên toàn thị trường vẫn còn hạn chế.

Thay vào đó, cơ hội được kỳ vọng xuất hiện ở những cổ phiếu midcap đang tích lũy tại vùng giá thấp, có kết quả kinh doanh tốt và chưa phản ánh hết triển vọng tăng trưởng.

Về xu hướng chung, chuyên gia nhận định VN-Index có thể tiếp tục vận động tích lũy trong vùng 1.700–1.750 điểm trong hai tháng cuối năm, thay vì sớm bứt phá lên các mốc cao hơn. Theo đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn đúng nhóm ngành và cổ phiếu, thay vì chỉ dựa vào diễn biến của chỉ số chung.

Trong bối cảnh này, nhóm vật liệu xây dựng được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt trước, tiếp đến là các doanh nghiệp xây lắp khi tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Đây cũng là những nhóm cổ phiếu được chuyên gia đánh giá có khả năng bước vào nhịp tăng trưởng mới từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027.