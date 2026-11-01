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Một "đại gia" chuẩn bị lăn chốt cổ tức hơn 50% bằng tiền mặt, dự chi gần 7.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Một "đại gia" chuẩn bị lăn chốt cổ tức hơn 50% bằng tiền mặt, dự chi gần 7.000 tỷ đồng

VEAM sắp chi gần 7.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025, trong đó riêng Bộ Công Thương dự kiến nhận hơn 6.160 tỷ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong 4 năm trở lại đây.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã: VEA) vừa thông báo ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Tỷ lệ chi trả là 52,4%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu VEA sẽ nhận 5.240 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 14/12/2026.

Với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến phải chi khoảng 6.963 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Bộ Công Thương đang nắm 88,47% vốn VEAM, tương đương gần 1,18 tỷ cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 6.160 tỷ đồng. Mức cổ tức 52,4% cũng là mức cao nhất của VEAM trong vòng 4 năm trở lại đây.

9 tháng lãi gần 5.900 tỷ đồng

VEAM chi lượng tiền lớn cho cổ đông trong bối cảnh kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 1.256 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 188 tỷ đồng, tăng khoảng 4%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 370 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với quý 3/2025.

Nguồn lợi nhuận lớn nhất của VEAM tiếp tục đến từ các công ty liên doanh, liên kết. Riêng trong quý 3, phần lãi từ nhóm này lên tới gần 1.605 tỷ đồng, so với khoảng 1.590 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, VEAM ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.985 tỷ đồng, tăng gần 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.906 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 3.827 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Doanh thu tài chính đạt hơn 908 tỷ đồng, tăng khoảng 34%.

Đặc biệt, phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết lên tới hơn 5.125 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu lợi nhuận của VEAM.

Kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp báo lợi nhuận trước thuế gần 6.095 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.892 tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5.848 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.401 đồng.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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