Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 26-30/10, VN-Index giảm 32,53 điểm xuống 1.741,62 điểm, sau khi tăng hơn 68 điểm trong tuần trước đó. Sàn HoSE có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Chỉ số VN30 giảm 2,73% xuống 1.855,04 điểm; HNX-Index giảm 1,48% xuống 252,74 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE đạt hơn 645 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm 9,38% so với tuần trước.

Theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS, hiện chưa thấy tín hiệu rõ nét cho thấy VN-Index sẽ quay trở lại thủng mốc 1.700 điểm. Ngược lại, trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể cải thiện xu hướng và quay trở lại vùng 1.760 điểm.

Tuần tới, VN-Index có thể trở lại ngưỡng 1.760 - 1.770 điểm (Ảnh minh hoạ: AI).

Sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.680 điểm và hướng đến vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm, VN-Index đã trải qua một tuần giao dịch khá tiêu cực trong bối cảnh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lần lượt được công bố.

Trong những phiên đầu tuần, VN-Index hướng đến vùng 1.780 điểm, với áp lực cung gia tăng và lực cầu suy yếu. Sau đó, thị trường chịu áp lực bán mạnh trong hai phiên cuối tuần.

Kết thúc tháng 10, VN-Index giảm 1,53% so với tháng 9, xuống mức 1.741,62 điểm, vẫn trên đường trung bình 20 phiên quanh 1.735 điểm. Đây là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index. VN30 kết thúc tháng giảm 2,72%, xuống mức 1.855,04 điểm, dưới ngưỡng kháng cự 1.875 điểm, tương ứng với đường trung bình 20 phiên.

“ Trong ngắn hạn, nếu nhóm Vingroup và các cổ phiếu vốn hóa lớn khác duy trì xu hướng tích cực, đồng thời nhóm ngân hàng phục hồi trở lại, VN-Index có thể cải thiện xu hướng và quay trở lại vùng 1.760 điểm. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng chi phối lớn từ các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup.

Đây cũng là nhóm cổ phiếu có diễn biến giá khá tích cực sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận từ chỉ số VN30. Cụ thể, VN30 cần tăng mạnh và vượt lên trên ngưỡng kháng cự tại đường trung bình 20 phiên ”, vị chuyên gia nhận định.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, xu hướng tăng ngắn hạn chưa hoàn toàn bị phá vỡ và nhịp điều chỉnh hiện tại có thể là giai đoạn tích lũy trở lại. Tuy nhiên, khi thanh khoản chưa cải thiện và áp lực bán vẫn hiện hữu, khả năng phục hồi của thị trường còn phụ thuộc vào sự trở lại của dòng tiền.

Một số nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, HDB, VPB, CTG và TPB được các chuyên gia đưa vào danh sách theo dõi trong tháng 11. Nhóm xây dựng, hạ tầng và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh phục hồi cũng có thể thu hút sự quan tâm nếu xuất hiện tín hiệu cải thiện về dòng tiền và triển vọng lợi nhuận.

Trong khi đó, chứng khoán AseanSC lại cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720-1.770 điểm, với khu vực 1.715-1.730 điểm là hỗ trợ gần, trong khi 1.755-1.775 điểm trở thành vùng cản cần vượt lại để khôi phục xu hướng phục hồi.

Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền tại nhóm ngân hàng - chứng khoán bất động sản, độ rộng và thanh khoản khi thị trường kiểm định hỗ trợ, giao dịch khối ngoại, đồng thời lưu ý biến động quốc tế quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ trong tháng 11 có thể ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro toàn cầu.

Nếu lực cầu cải thiện và VN-Index lấy lại vùng 1.760-1.775 điểm, khả năng quay lại kiểm định 1.800 điểm sẽ được mở ra; ngược lại, việc xuyên thủng 1.715-1.720 điểm có thể đưa chỉ số trở lại vùng tâm lý 1.680-1.700 điểm.

Về hành động, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tránh bắt đáy sớm, ưu tiên giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền giá và kết quả kinh doanh tốt khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng, đồng thời giảm tỷ trọng các vị thế yếu nếu vùng hỗ trợ gần bị phá vỡ.