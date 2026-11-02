Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên iKIS ngày 2/11

Khởi động tháng 11 với ưu đãi hoàn phí 100%

Sau các kỳ triển khai trước đó, chương trình Happy Monday của Chứng khoán KIS tiếp tục diễn ra vào thứ Hai, ngày 2/11/2026, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiết kiệm chi phí khi giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS.

Theo đó, khách hàng cá nhân mở tài khoản và giao dịch tại KIS sẽ được hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu phát sinh qua ứng dụng iKIS trong ngày ưu đãi, với mức hoàn tối đa 1.000.000 đồng/ngày/khách hàng. Khoản hoàn phí không bao gồm phí Sở giao dịch.

Đối với nhà đầu tư thường xuyên giao dịch, chi phí là một trong những yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng và điều chỉnh danh mục. Việc được hoàn phí trong ngày Happy Monday giúp nhà đầu tư giảm bớt chi phí giao dịch, đồng thời chủ động hơn trong việc triển khai kế hoạch đầu tư.

Đây cũng là một trong những hoạt động KIS duy trì nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng cá nhân, kết hợp ưu đãi tài chính với trải nghiệm giao dịch trên nền tảng số.

Giao dịch trên iKIS, không cần đăng ký tham gia

Một trong những điểm thuận tiện của Happy Monday là khách hàng không cần thực hiện thủ tục đăng ký riêng để nhận ưu đãi.

Trong ngày 2/11, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu đáp ứng điều kiện chương trình. Khoản phí đủ điều kiện sẽ được KIS hoàn trực tiếp về tài khoản chứng khoán của khách hàng trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc.

Khách hàng cá nhân giao dịch cổ phiếu qua iKIS ngày 2/11/2026 được hoàn 100% phí giao dịch, tối đa 1 triệu đồng/ngày, theo điều kiện chương trình.

Cơ chế hoàn phí tự động giúp đơn giản hóa quá trình tham gia, để nhà đầu tư có thể tập trung vào việc theo dõi thị trường, quản lý danh mục và thực hiện các quyết định giao dịch.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí, ứng dụng iKIS còn hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường theo thời gian thực, đặt lệnh, quản lý danh mục và tiếp cận các thông tin phục vụ hoạt động đầu tư. Thông qua việc kết hợp các tiện ích giao dịch với chương trình ưu đãi định kỳ, KIS hướng đến nâng cao trải nghiệm và khuyến khích nhà đầu tư khai thác hiệu quả hơn nền tảng giao dịch số.

Happy Monday tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư đến cuối năm

Trong quý IV/2026, Happy Monday được KIS triển khai vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng, với các kỳ ưu đãi ngày 5/10, 2/11 và 7/12.

Sau phiên giao dịch ngày 2/11, chương trình dự kiến tiếp tục vào ngày 7/12/2026, mang đến thêm cơ hội tối ưu chi phí cho nhà đầu tư trong tháng cuối cùng của năm.

Việc duy trì Happy Monday thể hiện định hướng của KIS trong việc phát triển các dịch vụ và chương trình ưu đãi gắn với nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao trải nghiệm giao dịch trên ứng dụng iKIS.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin chi tiết và điều kiện áp dụng của chương trình tại website chính thức của Chứng khoán KIS tại đây.