Vietcap kỷ niệm 19 năm thành lập với thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng"

Chiến dịch là lời tri ân Vietcap gửi đến khách hàng đã đồng hành trong suốt chặng đường phát triển, đồng thời mang đến chương trình Rung chuông nhận quà cùng cơ hội tham gia rút thăm may mắn với những giải thưởng hấp dẫn.

19 năm Vietcap - Triệu giao dịch, vạn niềm tin, kiến tạo âm vang thịnh vượng

Trên thị trường chứng khoán, một giao dịch có thể hoàn tất chỉ trong vài giây, nhưng mỗi quyết định đầu tư đều đòi hỏi quá trình phân tích thông tin, đánh giá thị trường và cân nhắc cơ hội. Chính vì vậy, bên cạnh hiệu quả giao dịch, uy tín và năng lực chuyên môn của công ty chứng khoán luôn là những yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin nơi nhà đầu tư.

Suốt 19 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcap từng bước khẳng định vị thế bằng năng lực tư vấn chuyên sâu, sự am hiểu thị trường và chất lượng dịch vụ. Uy tín được vun đắp qua gần hai thập kỷ đã giúp doanh nghiệp nhận được sự tín nhiệm của đông đảo nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước, quốc tế. Đây cũng là nền tảng để Vietcap tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao dịch, và đồng hành cũng khách hàng trên hành trình đầu tư.

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, Vietcap lựa chọn hình ảnh chiếc chuông gắn liền với nghi thức "Ring the Bell" tại các sở giao dịch chứng khoán quốc tế làm biểu tượng xuyên suốt chiến dịch. Tiếng chuông đánh dấu những thời khắc quan trọng của thị trường được Vietcap gửi gắm ý nghĩa về sự gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng qua từng giao dịch. Thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng" ghi nhận niềm tin và những đóng góp của nhà đầu tư trong chặng đường phát triển của Vietcap, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục đồng hành, tạo dựng giá trị lâu dài trên hành trình hướng đến cột mốc 20 năm.

Để đánh dấu dịp kỷ niệm này, Vietcap đưa hình ảnh chiếc chuông vào chương trình tri ân trên ứng dụng Vietcap App, kết nối hoạt động giao dịch thường ngày với những quyền lợi dành cho khách hàng.

Mỗi giao dịch, thêm một lời tri ân từ Vietcap

Trong khuôn khổ chiến dịch, Vietcap triển khai chương trình Rung chuông nhận quà trên Vietcap App, dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện giao dịch theo thể lệ. Các giao dịch hợp lệ góp phần tích lũy giá trị để khách hàng nhận lượt Rung Chuông và khám phá những phần quà bất ngờ trong dịp kỷ niệm 19 năm.

Khách hàng có thể rung Chuông trực tiếp trên ứng dụng Vietcap App và khám phá phần quà ngẫu nhiên sau mỗi lượt tham gia, mang đến những trải nghiệm thú vị và bất ngờ trong hành trình đầu tư cùng Vietcap. Hàng ngàn phần quà đa dạng, từ những vật phẩm mang dấu ấn Vietcap đến các phần thưởng tiền mặt và voucher vô cùng hấp dẫn, đang chờ khách hàng khám phá.

Song song với hoạt động mở chuông nhận quà, khi khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình còn có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với tấm Vé Vàng, để tham gia rút thăm may mắn với hai giải thưởng đặc biệt, gồm 01 Samsung Ultra 8 và 01 Samsung Fold 8.

Thông qua chương trình, Vietcap mong muốn mang đến chương trình tri ân có tính tương tác, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của khách hàng bằng những quyền lợi thiết thực.

Lan tỏa giá trị thịnh vượng trên hành trình hướng tới cột mốc 20 năm

Bên cạnh chương trình tri ân khách hàng, Vietcap tiếp tục mở rộng ý nghĩa của chiến dịch thông qua hoạt động trách nhiệm xã hội mang tên "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai", với tổng giá trị tài trợ 150 triệu đồng dành cho hoạt động thiện nguyện tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra vào ngày 07.11.2026.

Chương trình bao gồm các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, vui chơi và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các trẻ em mồ côi tại Làng, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho các em.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tiếng chuông xuyên suốt chiến dịch, "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" gửi gắm thông điệp về những giá trị tốt đẹp có thể tiếp tục được lan tỏa từ hành trình phát triển của doanh nghiệp. Câu chuyện sẻ chia cũng được kết nối với trải nghiệm Rung chuông trên Vietcap App như một phần trong chương trình kỷ niệm.

Qua đó, Vietcap mong muốn lan tỏa ý nghĩa của thịnh vượng không chỉ qua những thành tựu từ những giá trị tài chính mà còn những đóng góp tích cực đến cộng đồng.

Cột mốc 19 năm cũng đánh dấu giai đoạn Vietcap đang tiến gần đến hành trình hai thập kỷ hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại những dấu ấn đã đạt được, trân trọng sự tin tưởng của khách hàng và tiếp tục hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Nếu những tiếng chuông trong quá khứ tượng trưng cho hàng triệu giao dịch đã góp phần tạo nên Vietcap hôm nay, thì mỗi giao dịch tiếp theo sẽ tiếp tục nối dài chặng đường ấy. Với thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng", Vietcap gửi lời tri ân đến những khách hàng đã đồng hành trong suốt 19 năm, đồng thời thể hiện cam kết tiếp tục nâng cao trải nghiệm và mang đến những giá trị thiết thực cho nhà đầu tư và tạo dựng những giá trị bền vững cho tương lai.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem tại: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/vietcap-ki-niem-19-nam