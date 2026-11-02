Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, nổi bật với màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác phổ biến dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng 2/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 giao dịch tại mức 13,16 - 13,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 2/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 13.160.000 13.660.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 13.160.000 13.660.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.180.000 13.590.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 13.800.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.360.000 13.760.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.050.000 13.500.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 13.450.000 13.900.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.