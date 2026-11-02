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Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 2/11/2026, cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, nổi bật với màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác phổ biến dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng 2/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 giao dịch tại mức 13,16 - 13,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 2/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.160.000

13.660.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9

13.160.000

13.660.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.600.000

13.900.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.180.000

13.590.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.600.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.600.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.360.000

13.760.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.050.000

13.500.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.450.000

13.900.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

Từ Khóa:
BTMC, vàng

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