Sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ phải công khai những gì? Một mốc thời gian đáng chú ý vừa được ấn định

Ngày 31/10/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 165/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2026.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa được triển khai thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư số 165/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2026.

Phải công khai thông tin giao dịch và các mức giá chào mua, chào bán

Theo Thông tư, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về việc lựa chọn tài sản mã hóa vào giao dịch tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức đưa tài sản mã hóa vào giao dịch.

Trường hợp quyết định hủy bỏ, hạn chế giao dịch tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức hủy bỏ, hạn chế giao dịch tài sản mã hóa.

Điều 10 Thông tư quy định trong giờ giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công khai trên trang thông tin điện tử các thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch.

Nội dung công khai bao gồm tổng số loại tài sản mã hóa được phép giao dịch, tình trạng của từng loại, giá và khối lượng thực hiện của giao dịch gần nhất, giá giao dịch cao nhất và thấp nhất trong ngày, cùng mức biến động giá.

Đặc biệt, tổ chức phải công khai tối thiểu 3 mức giá chào mua, chào bán tốt nhất dự kiến còn lại sau khi khớp lệnh, kèm theo khối lượng đặt mua, bán dự kiến còn lại tương ứng với từng mức giá. Giá trị giao dịch mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản mã hóa cũng thuộc diện phải công khai.

Hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố thông tin về hoạt động giao dịch của ngày giao dịch liền trước, bao gồm số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua, bán, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại tài sản mã hóa.

Báo cáo giao dịch hằng ngày, lưu trữ thông tin tối thiểu 10 năm

Về chế độ báo cáo, Thông tư quy định chậm nhất 15 giờ hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch tài sản mã hóa trong ngày giao dịch liền trước.

Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, tổ chức phải thực hiện báo cáo về tình hình thị trường giao dịch của tháng liền trước theo quy định. Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo đối với hoạt động tự doanh, lưu ký tài sản mã hóa và việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đối với sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố, trong đó mô tả sự cố và phương án khắc phục.

Với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, tổ chức phải công bố thông tin về kết quả chào bán, phát hành. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành cho đến khi hoàn thành toàn bộ cam kết với nhà đầu tư được nêu trong bản cáo bạch (nếu có), tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết.

Ngoài ra, Thông tư yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc cách hiểu khác nhau giữa hai ngôn ngữ, thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và tổ chức phát hành tài sản mã hóa có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã được công bố, báo cáo dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Đồng thời, thông tin công bố phải được lưu giữ và có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của tổ chức tối thiểu 5 năm.