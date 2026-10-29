“Đại gia” bán lẻ đem hơn 19.000 tỷ đầu tư trái phiếu, “ẩn số” hơn 6.000 tỷ rót vào công ty đa ngành

Theo BCTC quý 3/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư tài chính quy mô lớn với tổng giá trị tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay lên đến hơn 63.000 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản tại ngày 30/9. Con số này giảm đôi chút so với cuối quý 2, chủ yếu do khoản tiền mặt giảm mạnh (quý trước phát sinh khoản ứng trước IPO DMX).

Mặt khác, giá trị đầu tư trái phiếu và cho vay tăng lên gần 23.250 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi MWG phát sinh hoạt động này. Trong đó, đầu tư trái phiếu tăng vọt hơn 4.000 tỷ sau một quý, lên trên 19.100 tỷ đồng, bao gồm 15.900 tỷ đồng ngắn hạn và 3.200 tỷ đồng dài hạn. Mặt khác, dư nợ cho vay giảm từ hơn 7.100 xuống còn khoảng 4.100 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 3, MWG chủ yếu đầu tư trái phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và các công ty đa ngành. Đặc biệt là khoản đầu tư vào trái phiếu của các công ty đa ngành đã tăng khoảng 4.600 tỷ từ đầu năm, phần lớn phát sinh trong quý 3 vừa qua. Dù vậy, MWG không thuyết minh chi tiết các khoản trái phiếu này.

Với lượng tiền mặt dồi dào, vòng quay nhanh đặc thù của hoạt động bán lẻ, MWG đang linh hoạt sử dụng các công cụ tài chính để tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đặc biệt có hiệu quả trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức cao và nền kinh tế nói chung đang “khát vốn”.

Trong quý 3, MWG ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu hơn 800 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Tuynhiên, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 28%. Kết quả, hoạt động “buôn tiền” mang về 381 tỷ đồng lợi nhuận cho MWG trong quý 3, tăng 23% so với cùng kỳ 2025.

Cần lưu ý rằng, con số trên còn chưa phản ánh hết hiệu quả “buôn tiền” do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đầu tư tài chính hiệu quả là một yếu tố góp phần tạo nên kết quả kinh doanh khởi sắc của MWG. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 lập kỷ lục hơn 3.500 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhân doanh thu thuần đạt 147.827 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 93% so với cùng kỳ 2025. Với kết quả đạt được, MWG đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu (185.000 tỷ đồng) và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (9.200 tỷ đồng) cả năm.