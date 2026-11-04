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Hãng hàng không giá rẻ giảm lương tiếp viên, dùng AI để bù giá nhiên liệu

| | Doanh nghiệp

Hãng hàng không giá rẻ giảm lương tiếp viên, dùng AI để bù giá nhiên liệu

Ngày 02/11/2026, Tổng giám đốc điều hành Ryanair Michael O'Leary cảnh báo giá vé máy bay tại châu Âu có thể tăng tới 20% vào năm 2027 và hãng đang tính phương án đóng băng lương, giảm tỷ lệ tiếp viên trên tàu bay kết hợp đẩy mạnh ứng dụng AI để bù đắp 2 tỷ euro chi phí nhiên liệu tăng thêm.

Phát biểu tại buổi công bố báo cáo hoạt động tại London ngày 02/11/2026, Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu Ryanair Michael O'Leary cho biết xung đột địa chính trị kéo dài tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô vượt mốc 100 USD mỗi thùng và làm giá nhiên liệu bay (jet fuel) tăng vọt. Dù Ryanair đã mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro giá nhiên liệu (hedging) cho khoảng 80% nhu cầu của năm tài chính hiện tại ở mức 67 USD mỗi thùng, hóa đơn nhiên liệu của hãng trong năm tới dự kiến vẫn sẽ phình thêm khoảng 2 tỷ euro (tương đương hơn 2,15 tỷ USD) nếu mặt bằng giá năng lượng không hạ nhiệt trước mùa hè năm 2027.

Theo ông Michael O'Leary, cú sốc chi phí nhiên liệu này nhiều khả năng sẽ đẩy giá vé máy bay trung bình trên toàn thị trường châu Âu tăng thêm từ 10% đến 20% trong năm 2027. Thay vì cắt giảm tần suất bay hay cho máy bay nằm đất như một số hãng hàng không truyền thống, người đứng đầu Ryanair tuyên bố hãng sẽ giữ nguyên công suất khai thác nhưng buộc phải thực hiện một chương trình cắt giảm chi phí vận hành toàn diện ở mọi khâu không liên quan đến nhiên liệu.

Biện pháp gây chú ý nhất đang được ban lãnh đạo Ryanair đưa lên bàn đàm phán với các tổ chức công đoàn là đề xuất đóng băng mức lương hiện tại để đổi lấy cam kết không cắt giảm việc làm và không đóng cửa các căn cứ bay địa phương. Song song đó, Ryanair đang tích cực vận động Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) sửa đổi quy định định biên nhân sự an toàn trên khoang khách, theo hướng cho phép giảm tỷ lệ bắt buộc từ mức 1 tiếp viên hàng không phục vụ tối đa 50 ghế khách xuống còn 1 tiếp viên phục vụ 60 ghế khách.

Ảnh: Shutterstock

Nếu đề xuất thay đổi quy chuẩn này được cơ quan quản lý châu Âu chấp thuận, mỗi chiếc máy bay thân hẹp Boeing 737-800 sức chứa 189 hành khách của Ryanair sẽ chỉ cần bố trí 3 tiếp viên thay vì 4 tiếp viên như hiện hành, giúp hãng tiết kiệm hàng trăm triệu euro chi phí nhân sự mỗi năm. Bên cạnh việc tinh giản định biên trên khoang, ông Michael O'Leary cho biết hãng đang tăng tốc triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo để tự động hóa khâu lập lịch trình bay, điều phối phi hành đoàn, quản lý luồng bảo dưỡng kỹ thuật và kiểm soát chi phí vận hành cho toàn bộ đội tàu bay khổng lồ gồm 650 chiếc.

Trong nửa đầu năm tài chính tính đến hết tháng 9/2026, lợi nhuận sau thuế của Ryanair đạt 2,54 tỷ euro (tăng 42% so với cùng kỳ năm trước) nhờ vận chuyển lượng khách kỷ lục 119 triệu lượt người khi giá vé trung bình tăng 13% lên mức 65 euro mỗi chặng, tạo bước đệm tài chính trước khi bước vào giai đoạn bão giá nhiên liệu năm 2027.

Theo Vân Anh

Đời sống & Pháp luật

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