Vì sao điện thoại thông minh, máy tính đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu?

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thông tin tại họp báo - Ảnh: Bộ KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN, công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu, kèm theo mã số hàng hóa (mã HS). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo danh mục được công bố, nhiều thiết bị công nghệ quen thuộc như điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, loa, tai nghe, màn hình cùng các thiết bị và linh kiện điện tử đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 4/11, lý giải về quy định này, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, cho biết việc đưa điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng vào danh mục cấm nhập khẩu xuất phát từ hai nhóm lý do chính.

Thứ nhất, quy định nhằm chuẩn hóa, đồng bộ hệ thống pháp luật về công nghệ số và quản lý ngoại thương.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, việc quản lý, kiểm soát nhập khẩu sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng không phải là vấn đề mới, mà đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2007. Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN lần này tiếp tục rà soát, cập nhật và đồng bộ các quy định, danh mục quản lý.

Đáng chú ý, danh mục sản phẩm cấm nhập khẩu được xác định theo mã số hàng hóa (mã HS). Đây là cơ sở quan trọng để thống nhất việc nhận diện, phân loại hàng hóa trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu, bảo đảm các quy định được áp dụng chính xác.

Bảo vệ người tiêu dùng, hạn chế rác thải điện tử

Lý do thứ hai, theo Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, đó là bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước.

Nếu các sản phẩm công nghệ số cũ, hỏng, xuống cấp được nhập khẩu tràn lan, nguy cơ phát sinh rác thải điện tử sẽ gia tăng. Những thiết bị không còn bảo đảm chất lượng không chỉ gây áp lực lên công tác xử lý chất thải mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người sử dụng.

Bên cạnh vấn đề môi trường, thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng còn có thể kéo theo những rủi ro về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Ngoài ra, các thiết bị cũ, xuống cấp còn có nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng, trong đó có nguy cơ cháy, nổ đối với một số thiết bị như điện thoại di động cũ.

Vì vậy, việc kiểm soát nhập khẩu những sản phẩm này không đơn thuần là biện pháp quản lý hàng hóa, mà còn hướng tới bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của người tiêu dùng, hạn chế những hệ lụy về môi trường và bảo mật dữ liệu.

Một mục tiêu khác của chính sách là hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần phát triển thị trường công nghệ số trong nước.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng với việc kiểm soát nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ phục vụ hoạt động sản xuất, nghiên cứu và đào tạo.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, bên cạnh những sản phẩm thuộc danh mục cấm nhập khẩu, vẫn có những thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phục vụ các mục đích cụ thể.

Chẳng hạn, một số dây chuyền phục vụ sản xuất thiết bị bán dẫn hoặc dây chuyền, thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động của các trường học vẫn có thể được phép nhập khẩu.

Việc phân định rõ danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu, đồng thời duy trì cơ chế phù hợp đối với thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu và đào tạo, góp phần hạn chế nguy cơ đưa công nghệ lạc hậu, thiết bị xuống cấp vào thị trường, nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, giáo dục.

Thu Giang