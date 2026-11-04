CEO Google: "Nếu bạn không học cách điều phối AI agents ngay bây giờ, năm 2027 bạn sẽ phải đứng nhìn người khác bỏ xa mình."

Sự kết thúc của kỷ nguyên "gõ code thủ công" và cái bẫy tư duy kỹ thuật

Hầu hết mọi người vẫn lầm tưởng rằng việc tạo ra một hệ thống AI tự vận hành hay xây dựng các tác nhân (AI agents) đòi hỏi những bằng cấp kỹ thuật chuyên sâu hay những năm tháng rèn luyện tư duy thuật toán phức tạp. Sự thật hoàn toàn ngược lại, nó chỉ đòi hỏi một bản hướng dẫn đúng đắn và một buổi chiều tập trung.

Sự kiện Google I/O vừa qua đã chứng minh ranh giới đó bị xóa bỏ triệt để như thế nào. CEO Google Sundar Pichai chia sẻ: "Hai năm trước, chúng tôi xử lý 9,7 nghìn tỷ tokens mỗi tháng... Năm ngoái tại I/O, con số đó tăng lên khoảng 480 nghìn tỷ tokens. Và tua nhanh đến hôm nay, con số đó đã nhảy vọt gấp 7 lần lên 3,2 triệu tỷ (quadrillion) tokens mỗi tháng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phát biểu từ 'triệu tỷ' trong một bài diễn văn I/O, nhưng chúng ta đang ở đây."

CEO Google Sundar Pichai tại Sự kiện Google I/O vừa qua (Ảnh: Forbes)

Khi cỗ máy có thể tự cày 15.000 lượt yêu cầu và xử lý 2,6 tỷ token trong nửa ngày, việc một kỹ sư ngồi tự tay gõ từng dòng lệnh (line-by-line) không còn đại diện cho sự tỉ mỉ hay trình độ cao nữa, đó chính là sự lãng phí tài nguyên nghiêm trọng. Các lập trình viên hàng đầu thế giới đã nhận ra điều này từ sớm và âm thầm thực hiện cuộc chuyển dịch lớn nhất trong sự nghiệp, ngừng viết code thủ công để chuyển sang làm "nhạc trưởng".

Điều phối đa tác nhân (Agent Orchestration): Năng lực sinh tồn bắt buộc

Tại sao những kỹ sư giỏi nhất lại đồng loạt từ bỏ thói quen viết code truyền thống? Câu trả lời nằm ở quy mô. Trong kỷ nguyên mới, giá trị của người làm công nghệ không còn đo bằng số dòng code viết được mỗi ngày, mà đo bằng năng lực điều phối tác nhân (Agent Orchestration).

Chuyển đổi sang tư duy điều phối đồng nghĩa với việc bạn thay đổi hoàn toàn cách giải quyết bài toán, dịch chuyển từ vai trò của người trực tiếp thi hành sang vị thế của một kiến trúc sư tập trung phân rã bài toán lớn thành các mục tiêu nhỏ và thiết lập quy trình vận hành (workflow) tối ưu. Thay vì nhúng tay vào các tác vụ vụn vặt, bạn sẽ tận dụng tối đa lực lượng "lao động AI" bằng cách giao các phần việc chuyên biệt từ viết hàm, soi lỗi bảo mật cho đến tối ưu hóa bộ nhớ cho từng AI agent riêng biệt chạy song song 24/7. Nhờ đó, rào cản sáng tạo được hạ thấp đến mức tối đa, minh chứng rõ nhất là ngay cả CEO Sundar Pichai cũng có thể tự dùng công cụ điều phối để sửa trực tiếp lỗi mã nguồn trong hệ thống của Google mà không cần thông qua các bước duyệt dòng lệnh phức tạp.

Chi phí tạo ra phần mềm phức tạp đang lao dốc tiến dần về mốc 0. Những ai vẫn bám lấy kỹ năng gõ lệnh thủ công sẽ sớm nhận ra mình đang tự biến bản thân thành điểm nghẽn trong chính quy trình phát triển của doanh nghiệp.

Cuộc phân hóa năng suất và cơ hội chia đều cho tất cả

Điểm đắt giá nhất của làn sóng điều phối AI chính là tính bình dân hóa của công nghệ. Bạn không cần phải có bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính để sở hữu cho mình một "binh đoàn AI". Nhờ sự bứt phá của các mô hình như Gemini 3.5 Flash hay Claude, việc thiết lập một quy trình làm việc tự động hiện nay dễ dàng như việc viết một bản phân công nhiệm vụ cho nhân viên.

"Chúng ta đang tiến xa hơn các công cụ AI giúp viết lách để bước sang các tác nhân AI giúp chúng ta hành động. Các tác nhân này đã hạ thấp rào cản phát triển phần mềm đến mức bất kỳ ai cũng có thể trở thành người xây dựng sản phẩm (builder), ngay cả các CEO bận rộn." - CEO Sundar Pichai chia sẻ tại sự kiện.

Khoảng cách giữa kẻ tiên phong và người đến sau sẽ không được tính bằng năm, mà tính bằng năng lực thẩm thấu workflow ngay tại thời điểm này. Năm 2026 chính là điểm gãy sinh tồn, kẻ biết giao việc cho AI sẽ nhân bản năng suất lên gấp hàng chục lần, trong khi những người chần chừ sẽ phải trả giá bằng sự tụt hậu không thể đảo ngược khi bước sang năm 2027.

Bài toán đặt ra cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp hiện tại không còn là "AI có thay thế tôi hay không?", mà là "Tôi đã sẵn sàng dành một buổi chiều để học cách điều phối cỗ máy sẽ nâng tầm mình lên hay chưa?".