FPT "tái sinh"

Cổ phiếu FPT của CTCP FPT bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán phiên 4/11 khi tăng hết biên độ lên 53.900 đồng/cp, với hơn 12 triệu cổ phiếu được sang tay. Đây cũng phiên hiếm hoi FPT tím trần sau hơn 3 tháng, kể từ ngày 3/8. Đà tăng mạnh giúp giá trị vốn hóa của tập đoàn tăng thêm khoảng 6.400 tỷ đồng chỉ sau một phiên, qua đó lấy lại cột mốc 100.000 tỷ đồng.

Cú bứt phá này càng gây chú ý khi FPT vừa trải qua một trong những giai đoạn giao dịch khó khăn nhất trong nhiều năm. Từ vùng giá trên 67.000 đồng/cp hồi đầu tháng 9, cổ phiếu liên tục trượt dốc và có thời điểm chạm 49.550 đồng/cp trong phiên 3/11, mức thấp nhất gần 3 năm. Đà giảm kéo dài khiến FPT đánh mất hàng chục nghìn tỷ đồng vốn hóa, bất chấp hoạt động kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng.

Sau thời gian dài chịu sức ép, FPT còn ghi nhận tín hiệu đáng chú ý từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Sau giai đoạn bán ròng kéo dài, khối ngoại mua ròng khoảng 183 tỷ đồng cổ phiếu FPT trong phiên 4/11. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 210 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị ước tính 17.000 tỷ đồng. Áp lực cung lớn và dai dẳng từ nhóm nhà đầu tư này là một trong những yếu tố đáng chú ý trong quá trình cổ phiếu liên tục mất giá. Vì vậy, việc khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng đúng phiên FPT tăng trần phần nào cho thấy sự cải thiện về dòng tiền đối với cổ phiếu công nghệ này.

Không chỉ xuất hiện tín hiệu tích cực trên thị trường chứng khoán, FPT còn liên tiếp công bố những bước tiến mới trong chiến lược phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

Ngay trước phiên tăng trần, ngày 3/11, tập đoàn thông báo đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh vào vận hành thử nghiệm. Với 6 dây chuyền và công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm, nhà máy đánh dấu bước tiến mới của FPT trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn, bên cạnh các hoạt động thiết kế chip và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Cũng trong ngày 3/11, FPT và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và các nền tảng công nghệ số. Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng và công nghệ 5G/6G.

Những động thái trên xuất hiện trong bối cảnh FPT đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao hơn, đặc biệt là AI và bán dẫn. Đây cũng là hướng đi được giới phân tích quan tâm khi sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức đối với mô hình kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định làn sóng AI đang tạo sức ép lên mô hình gia công phần mềm truyền thống, buộc các doanh nghiệp công nghệ phải thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh. Dù vậy, những khoản đầu tư vào AI của FPT đã bước đầu mang lại kết quả. Theo VCBS, hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã khai thác trên 90% công suất và bắt đầu có lãi từ quý II/2026. Công ty chứng khoán này đồng thời kỳ vọng doanh thu mảng công nghệ trong nước của FPT tăng trưởng 35% trong năm 2026 và tiếp tục tăng 40% vào năm 2027.

Những kỳ vọng này phần nào có cơ sở khi hoạt động kinh doanh của FPT vẫn duy trì đà tăng trưởng, trái ngược với diễn biến ảm đạm của cổ phiếu trên sàn chứng khoán thời gian qua. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%. Đáng chú ý, doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến AI và dữ liệu tăng tới 55%, cho thấy những mảng công nghệ mới đang từng bước đóng góp vào tăng trưởng chung.

Dù chưa thể khẳng định FPT đã chính thức thoát khỏi xu hướng giảm, phiên tăng trần sau nhiều tháng lao dốc vẫn đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của một trong những cổ phiếu công nghệ lớn nhất thị trường. Để đà hồi phục thực sự bền vững, FPT sẽ cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền, đặc biệt là từ khối ngoại, cũng như những kết quả cụ thể hơn từ chiến lược AI và bán dẫn trong thời gian tới.