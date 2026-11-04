Doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới báo lãi quý 3 "bốc hơi" 80%

CTCP Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 6,5 tỷ đồng, tăng khoảng 77%.

Trong quý 3, Thaiholdings ghi nhận khoản lỗ hơn 15,5 tỷ đồng từ phần lãi hoặc lỗ tại các đơn vị này, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản mục tương ứng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 25,2 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận hơn 700 triệu đồng, trái ngược mức âm 6,2 tỷ đồng của quý 3/2025. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 4,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 của Thaiholdings chỉ gần 5 tỷ đồng, giảm gần 80% so với mức 24 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình, Thaiholdings cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính, do đó số liệu so sánh quý 3/2025 được lấy từ báo cáo tài chính riêng. Vì vậy, mức giảm 80% nêu trên được tính trên hai kỳ có phạm vi báo cáo khác nhau. Nếu xét riêng báo cáo tài chính công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận quý 3 sụt giảm mạnh, kết quả lũy kế 9 tháng của Thaiholdings vẫn ghi nhận mức tăng trưởng so với số liệu đối chiếu năm trước. Doanh thu thuần đạt gần 891 tỷ đồng, tăng khoảng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2026 gồm doanh thu 967 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, Thaiholdings đã thực hiện khoảng 92% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 14% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 5.282 tỷ đồng, tăng khoảng 741 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết tăng từ 1.800 tỷ đồng lên hơn 2.881 tỷ đồng. Trong đó, Thaiholdings đang nắm giữ 48% vốn CTCP Tập đoàn Thaigroup.

Thaiholdings cũng là doanh nghiệp thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi tham gia liên danh đề xuất xây dựng tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội.

Cụ thể, tháng 7/2026, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã gửi đề xuất tới UBND TP. Hà Nội về dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo phương án đề xuất, dự án được nghiên cứu trên khu đất rộng gần 3,5 ha, gồm hai tòa tháp cao 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD, với các hạng mục như trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở cao cấp. Nếu được phê duyệt và xây dựng đúng phương án, công trình sẽ vượt chiều cao 452 m của tháp đôi Petronas tại Malaysia, qua đó hướng tới vị trí tòa tháp đôi cao nhất thế giới.