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Khối ngoại giảm bán phiên VN-Index bứt phá, "tung" 350 tỷ gom 2 cổ phiếu VN30

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại giảm bán phiên VN-Index bứt phá, "tung" 350 tỷ gom 2 cổ phiếu VN30

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HoSE là MBB với giá trị gần 199 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch bùng nổ khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, với hàng loạt cổ phiếu đua nhau tăng tốc. Đặc biệt, nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đồng loạt khởi sắc, tiếp sức cho VN-Index bứt phá hơn 33 điểm, đóng cửa phiên 4/11 tại mốc 1.733 điểm.

Không chỉ điểm số, thanh khoản cũng ghi nhận tín hiệu cải thiện khi giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 15.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, áp lực bán từ khối ngoại hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng chỉ còn khoảng 70 tỷ đồng trong phiên.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 66 tỷ đồng 

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 183 tỷ đồng, tiếp đến là MSN khoảng 175 tỷ đồng và CTG khoảng 82 tỷ đồng. Các mã khác cũng được mua ròng đáng chú ý gồm HPG (54 tỷ đồng), VND (40 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HoSE là MBB với giá trị gần 199 tỷ đồng. Xếp sau là ACB (93 tỷ đồng), BSR (83 tỷ đồng), DXG (74 tỷ đồng), HDB (69 tỷ đồng), STB (57 tỷ đồng),...

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở IDC với khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là PVS khoảng 4 tỷ đồng và VC3 khoảng 1 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận mua ròng nhưng giá trị không lớn, như BVS, C69, HUT, KSF và DXP, chủ yếu quanh mức 1 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Chiều bán ròng trên HNX tập trung ở SHS với khoảng 6 tỷ đồng và CEO khoảng 5 tỷ đồng. Các mã còn lại như EVS, MBS, HLC, DTD, SLS, VFS, PDB và HGM bị bán ròng với giá trị khá nhỏ, chủ yếu dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Giao dịch của khối ngoại khá trầm lắng ở chiều mua. Mã được mua ròng lớn nhất là PCB với khoảng 0,4 tỷ đồng, tiếp theo là MML và F88 với giá trị khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã. 

Ở chiều bán ròng trên UPCoM, khối ngoại tập trung xả mạnh nhất tại VEA với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là DDV gần 4 tỷ đồng và GCF khoảng 3 tỷ đồng. Các mã khác như ABB, MSR, TV1, HBC và PAS bị bán ròng với giá trị thấp hơn, chủ yếu quanh mức dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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