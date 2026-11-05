Vì sao Apple, Samsung 'thoát nạn' sự cố sai thông tin chủ quyền trên điện thoại?

Từ trưa 4/11, một số hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã tiến hành gỡ các sản phẩm smartphone mang thương hiệu Trung Quốc như Oppo, vivo, Xiaomi, Honor, Meizu, Techno, Nubia… khỏi các kệ hàng trưng bày của mình.

Theo các nguồn tin, việc gỡ bỏ này nhằm kiểm tra về lỗi hiển thị sai thông tin chủ quyền tên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên ứng dụng thời tiết của một số hãng smartphone kể trên.

Các phân tích kỹ thuật từ giới am hiểu công nghệ trong nước ngay sau đó đã xác định nguyên nhân bắt nguồn trực tiếp từ nhà cung cấp dữ liệu thời tiết bên thứ ba, không phải do các nhà sản xuất thiết bị chủ động cài cắm vào hệ thống.

Cụ thể, phần lớn điện thoại chạy hệ điều hành Android phát sinh lỗi đều tích hợp nguồn cấp dữ liệu thời tiết mặc định từ nền tảng quốc tế AccuWeather. Khi người dùng thực hiện tìm kiếm các từ khóa như “quần đảo”, “Hoàng Sa” hay “Trường Sa” trên thanh công cụ của dịch vụ này, kết quả gợi ý trả về hiển thị dữ liệu địa danh không chính xác, dẫn đến hiện tượng sai lệch thông tin trên ứng dụng hệ thống.

Sự khác biệt trong việc lựa chọn đối tác cung ứng dữ liệu cũng lý giải nguyên nhân nhiều dòng máy khác trên thị trường không gặp sự cố tương tự. Các thiết bị của Apple vận hành nguồn cấp dữ liệu khí tượng độc lập do chính hãng quản lý sau khi mua lại nền tảng Dark Sky, trong khi các phiên bản iOS cũ hơn sử dụng hệ thống The Weather Channel. Tương tự, hai thương hiệu Samsung và Oppo cũng tích hợp dịch vụ từ The Weather Channel nên không bị ảnh hưởng.

Ứng dụng AccuWeather được cài đặt trên nhiều smartphone Android hiện nay.

Ngay sau khi xác định được nguồn gốc sự cố, các hãng sản xuất liên quan đã phối hợp với đối tác để xử lý dữ liệu. Đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết đơn vị đã nhanh chóng làm việc với các bộ phận liên quan cùng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xác minh và triển khai giải pháp kỹ thuật, qua đó khắc phục triệt để sự cố trên các thiết bị chịu ảnh hưởng ngay trong buổi tối 4/11. Hãng tái khẳng định cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật sở tại và tiếp tục theo dõi sát sao hệ thống.

Trả lời Báo Điện tử VTCNews , đại diện Honor Việt Nam chia sẻ sau khi tiếp nhận thông tin, hãng đã rà soát, xác minh và xác định rằng vấn đề phát sinh từ một số dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, không phải từ nội dung do Honor trực tiếp cung cấp.

“Chúng tôi chủ động phối hợp với các bên liên quan, triển khai biện pháp khắc phục cần thiết và đã xử lý dứt điểm vấn đề ngay trong ngày tiếp nhận phản ánh. Honor luôn cam kết mang đến cho người dùng những trải nghiệm an toàn, đáng tin cậy và chất lượng, đồng thời xem đây là động lực để không ngừng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ của mình ”, đại diện Honor nói.

Sau khi nguyên nhân được làm rõ và lỗi hiển thị từ phía đối tác thời tiết được xử lý dứt điểm, từ khoảng 20 giờ tối ngày 4/11, các hệ thống bán lẻ thiết bị di động lớn tại Việt Nam đã đưa các dòng sản phẩm liên quan trở lại quầy kệ trưng bày và tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, nhiều đại lý đã chủ động tạm thời thu hồi các thiết bị thử nghiệm và sản phẩm thương mại vào kho để phục vụ công tác rà soát thông tin, trong khi các dòng máy không ghi nhận bất thường vẫn được mở bán liên tục.